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17.05.2020, 1:45, Новости дня

Песенный конкурс “Евровидение 2021” пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Об этом 16 мая проинформировал официальный сайт организаторов конкурса.

Решение приняли Европейский вещательный союз (EBU) и нидерландские вещательные организации NPO, NOS и AVROTROS.

Конкурс пройдет на Ahoy Arena, где планировали провести “Евровидение 2020”.

Даты проведения конкурса в 2021 году пока не объявлены, отметили организаторы “Евровидения”.

Конкурс “Евровидение 2020” должен был пройти в Роттердаме с 12-го по 16 мая. 26 февраля появились первые опасения, что из-за эпидемии коронавируса конкурс может быть отменен. Такое решение было принято 18 марта.

На тот момент еще не было известно, какой город примет перенесенный конкурс, – переговоры с властями Роттердама продолжались.

22 февраля победителем украинского национального отбора на “Евровидение 2020” стала группа Go-A. Она представит Украину на “Евровидении 2021”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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