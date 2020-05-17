 

Bloomberg заменило заголовок «Почему коронавирус не убил больше русских»

17.05.2020, 1:30, Новости дня

Агентство Bloomberg дважды меняло скандальный заголовок статьи о коронавирусе в России, но в итоге убрало из него фразу «почему коронавирус не убил больше русских».

Изначально статья была опубликована под заголовком «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». Позднее заголовок заменили, статья стала называться «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». Сейчас она называется «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19», передает РИА «Новости».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя статью Bloomberg, отметила: «Не уверена, кстати, что с «миропорядком» все в порядке».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что низкий уровень смертности от коронавируса в РФ вызвал негативную реакцию на Западе – в западных и антироссийских СМИ началась кампания по дискредитации достижений отечественной медицины.



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