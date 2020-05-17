 

В Архангельской области медикам будут доплачивать также за вызовы к больным с ОРВИ

17.05.2020, 1:18, Новости дня

В Архангельской области местные власти решили доплачивать и тем медикам, которые выезжают на вызов к больным ОРВИ и ОРЗ, ведь они тоже потенциально находятся в зоне риска. Выплаты будут начисляться начиная с апреля, то есть в мае врачи получат деньги сразу за два месяца.

"Те медики, которые каждый день выезжают на вызовы — на простуды, грипп, ОРВИ, ОРЗ, — они на самом деле подвергаются не меньшей опасности, чем те, которые работают уже с подтвержденными случаями COVID-19, — приводит телеканал слова Александра Цыбульского, временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области. — Поэтому мы приняли решение, что доплаты всем медикам, всем медработникам и категориям, которые работают водителями, лаборантами и так или иначе могут столкнуться с коронавирусной инфекций, не будут нормироваться по фактически отработанному времени, а будут фиксированы".



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