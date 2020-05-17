В США полицейский раскритиковал власти за меры борьбы с COVID-19 и стал народным героем

17.05.2020, 1:18, Новости дня

В США офицера полиции, который раскритиковал власти за меры в связи с коронавирусом COVID-19, отстранили от работы. Но в Соединенных Штатах он стал народным героем. Почему?

Это видео полицейский из Сиэтла Грег Андерсон записал прямо в патрульной машине и фактически призвал своих коллег перестать задерживать нарушителей карантина.

"Я вижу, как людей арестовывают за то, что они ходят в церковь, гуляют с семьей в парке, занимаются серфингом или делают маникюр на дому. Я не знаю, что криминального в том, чтобы делать маникюр на дому? Каждый офицер полиции должен спросить себя: "А правильно ли я поступаю?" – говорит полицейский Грег Андерсон.

Ролик о том, что полицейские слишком сильно стараются поддерживать порядок на американских улицах, быстро стал вирусным. Просмотров — уже почти миллион, а число подписчиков бунтующего стража порядка в Instagram перевалило за 60 тысяч. Обращение офицера дошло и до руководства. Сверху потребовали видео удалить. Андерсон отказался, и его отстранили от работы. В многочисленных интервью полицейский теперь объясняет — он просто пытался снизить напряжение.

"Я много служил в армии, я понимаю, как хаос и анархия выглядят на улице. Когда люди лишаются необходимого — еды или безопасности, ситуация очень быстро может стать еще хуже. Я говорил со своими друзьями-офицерами, многие из них разделяют мои взгляды. Поэтому я чувствовал, что это нужно озвучить", — объясняет полицейский Грег Андерсон.

С нарушителями карантина в США полиция действительно не церемонится. Эти кадры сняли в Алабаме в одном из магазинов Walmart. Покупательница отказалась надеть маску и начала спорить с охраной. А это уже Майами. Местного врача-волонтера задержали прямо у дома, когда он грузил в свой минивэн вещи для бездомных.

"Вы знаете, я пытался изо всех сил сохранять спокойствие и продолжал делать свое дело. Но на меня надели наручники. Я позвал свою жену, ее появление разрядило ситуацию. Однако до этого полицейский кричал мне в лицо, брызгая слюной. Это было безумие", — рассказывает врач Армен Хендерсон.

Жестко решают вопросы и с нарушителями на пляжах и детских площадках. А вот как за соблюдением социальной дистанции следят на Манхэттене.

После серии особенно жестких задержаний, которые попали на видео, в Нью-Йорке начали внутреннее расследование. Нескольких офицеров отстранили от работы.

Решения руководства ожидает и Грег Андерсон. Его могут уволить за неподчинение. Но, похоже, что полицейский из Сиэтла уже стал народным героем — всего за несколько дней одна из платформ собрала для него пожертвования на сумму более 200 тысяч долларов.

А тем временем в некоторых штатах жители готовят свой ответ полиции. Тату-салон в Техасе и парикмахерская в Мичигане наняли вооруженных охранников, чтобы не дать закрыть заведение, если нагрянет проверка.