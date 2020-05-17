 

После снятия ограничений на европейские улицы вновь вышли митингующие

17.05.2020, 1:18, Новости дня

Во Франции впервые после частичного снятия ограничений на протесты снова вышли "желтые жилеты". К обычным требованиям — экономическим и социальным — теперь добавились новые. Демонстранты хотят, чтобы Макрон вложил больше денег в систему здравоохранения. В некоторых городах не обошлось без столкновений с полицией, передает телеканал "Россия 24".

В Польше на акцию протеста вышли предприниматели. Они требовали от правительства финансовой поддержки для компенсации убытков в период эпидемии. После того, как протестующие начали нападать на полицейских, те применили силу. В ход пошел слезоточивый газ. Десятки людей оштрафовали за проведение незаконного митинга.

Протесты проходят и в Германии. Тысячи людей по всей стране выступили против ограничительных мер, которые ввели в связи с эпидемией коронавируса COVID-19. Сейчас в стране разрешены митинги с участием до 50 человек и с соблюдением социальной дистанции. Однако большинство протестующих правила нарушали. Поэтому не обошлось без задержаний. Беспорядки устраивали анархисты и ультраправые, которые провоцировали полицию.

В Великобритании митинг против ограничительных мер прошел в лондонском Гайд-парке. В нем участвовали несколько десятков человек. Большинство — без масок. Дистанцию они также не соблюдали. Тем самым, по словам властей, митингующие подвергали риску себя и окружающих.

Правительство Великобритании с 13 мая ослабило ряд карантинных мер. Люди получили возможность заниматься спортом на улице — но только если это члены одной семьи. По факту же сплошные нарушения: люди отдыхали большими группами и устраивали пикники.



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