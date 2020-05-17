Век хакасского сурка

17.05.2020, 1:00, Разное

Как красные и синие, зеленые и белые воруют на нацпроектах и сговариваются на торгах.

Пора подводить итоги губернаторству Валентина Коновалова в Хакасии. И, по-моему, всем, включая его самого, будет лучше, если они станут не промежуточными, а окончательными. Раздавая интервью на фоне бюста Сталина о прелестях «народной власти», он сам формулировал шкалу, по которой его, бывшего юриста при рескоме КПРФ, следует судить. И неудивительно, что в разговорах о сегодняшней Хакасии федеральные чиновники высокого ранга вдруг сбиваются на риторику о врагах народа, стенку и расстрелы, правда, вспоминая не сталинские года, а 1917-й: возможно, по ощущениям момента (хоть и ничего похожего) он кажется ближе. Время такое, нервное. Итак, о некоторых плодах полуторагодового губернаторства красного Коновалова.

Врачи и золото

В Хакасии показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения — самый высокий в Сибири и из наиболее высоких в России. Много инфицированных детей.

В последней декаде апреля и в начале мая около половины всех случаев давали крупные внутрибольничные очаги: Абаканская и Белоярская больницы, Республиканская клиническая больница им. Ремишевской. Их частично или полностью перевели в режимы обсерваторов.

На днях умер 26-летний зараженный коронавирусом врач Евгений Концевой, работавший в травматологии Абаканской межрайонной клинической, — туда новую инфекцию занес больной, скрывший, что недавно прилетел из Москвы, заразив 34 человека, в т.ч. восемь медработников.

Отделение закрыли на карантин, а молодой врач, подключенный к ИВЛ, умер в Черногорской пульмонологии.

Тем временем прокуратура республики внесла представление Коновалову в связи с непринятием своевременных мер к перечислению стимулирующих выплат медработникам, работающим с коронавирусными больными, за март и апрель. Это отлично смотрится на фоне забот Коновалова о денежном содержании чиновничества. С этого, собственно, и начиналось его губернаторство.

Валентин Коновалов во время предвыборной кампании. Фото: РИА Новости

А ранее минздрав Хакасии опубликовал обращение к предпринимателям, меценатам, жителям региона с просьбой обеспечить едой работников Республиканской инфекционной больницы, борющихся в полной изоляции с коронавирусом. Медики теперь живут в больнице — руководство должно обеспечить их трехразовым питанием и одноразовой посудой; у медучреждения таких возможностей нет.

Вскоре обращение с сайта ведомства удалили, в хакасском правительстве ТАСС пояснили, что «этот вопрос будет решаться на уровне республики, а обращение — самостоятельная инициатива медиков».

Действительно не сказать, что правительство Хакасии вовсе индифферентно к нуждам врачей. Сообщив о своем решении перевести медиков, работающих с коронавирусными больными, в режим полной изоляции в стенах больниц, правительство вскоре оповестило на официальном портале исполнительных органов госвласти и о мерах «для создания безопасных бытовых условий медперсонала, в целях профилактики коронавирусной инфекции»: Общественная палата Хакасии передала республиканской клинической инфекционной больнице 2000 комплектов одноразовой посуды и более 100 георгиевских ленточек.

Это, надо полагать, вместо обещанных выплат.

И это лишь штрих. Вот другой: в тот день, когда врачи просили еду, губернатор обозначил приоритеты, заявив о расширении перечня разрешенных бизнесов, а на следующий день конкретизировал, добавив к объектам розницы, которым позволено работать, три вида: торговлю косметическими и канцелярскими товарами, а также ювелирными изделиями.

Мало больных? Зачем трупам золотые серьги, спросите вы? А куда и, простите, на кой цеплять врачам георгиевские ленты?

Впрочем, иногородние могут не понимать хакасскую специфику. В центре Абакана умопомрачительное количество микрофинансовых контор, ломбардов, «дешевых аптек» (те и не прерывали работу) и офисов, где скупают золото. Они со всей России, видимо, сюда и съехали.

Фото: Алексей Тарасов

Так что заботу губернатора можно было бы объяснить, но прокуратура 30 апреля в представлении губернатору (копия есть в редакции) написала: такое расширение перечня работающих организаций — «исходя из актуальных данных по эпидемиологической обстановке в регионе» — недопустимо.

Но вернемся к самому актуальному, к медицине, к реализации нацпроекта «Здравоохранение».

Село и рента

ФАС возбудила дело о сговоре по поддержанию цен на торгах и ограничению конкуренции: «поддержание» вменяется помимо двух частных компаний УКСу (Управлению капитального строительства) минстроя Хакасии.

ЕИС — открытая система, можно сравнить результаты четырех торгов на строительство ФАП (фельдшерско-акушерских пунктов) в Красноярском крае и стольких же в Хакасии. Причем в Хакасии строили не ФАПы, а их усеченный вариант — три ФП (фельдшерских пункта). И еще одну модульную врачебную амбулаторию.

Цена за квадратный метр в двух красноярских ФАПах — 25 тыс. рублей. В двух других — 28 и 31 тысяча. В Хакасии — чуть не вдвое выше: от 40 тыс. до 57 тыс. рублей. В красноярском крае цена ФАПов: 1,7‒1,9 млн, в Хакасии от 4 до 12 млн.

Вопрос, собственно, один: ряхи у хакасских чиновников от такой административной ренты не треснут?

Хакасия участвует в 11 нацпроектах. Планируется, что в 2020‒2022 годах республика освоит под них почти 15 млрд.

Структура финансирования этих проектов проста: 99% дает федеральный бюджет. Это деньги, высосанные Москвой из Сибири, из богатейшей и нищей земли.

Частично вот так они ей возвращаются. Их уже можно разложить по правильным карманам.

И вот благодаря нацпроектам ничем не примечательное ООО «Синодекор» со штатом в 8 человек и самым крупным госконтрактом в 7 млн рублей внезапно поднимается, становясь одним из крупнейших исполнителей этих самых нацпроектов и набрав за короткий срок госконтрактов на 1,3 млрд рублей. Как такое может быть?

Интернат и министр

Хакасское УКС в рамках реализации нацпроекта «Демография» заключило с подрядной организацией «Синодекор» госконтракт на 484 млн рублей на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната. Всего на этот объект государство отпускало чуть не 700 млн (тремя траншами).

Министр строительства и ЖКХ, и.о. вице-губернатора Хакасии Сергей Новиков, по версии СК, потребовал от подрядчика взятку (в сумме не менее 12 млн) за заключение контракта, прием работ и своевременное перечисление денег за выполненные работы. 17 апреля ФСБ взяла Новикова при получении первого взноса — двух из 12 млн.

Сергей Новиков. Фото: Правительство Республики Хакасия

Новиков служил министром строительства еще при прежнем губернаторе (Зимине) и стал тогда фигурантом громкого дела. Тогда ему инкриминировали мошенничество в особо крупном размере, потом злоупотребление должностными полномочиями, в суд дело ушло со статьей «халатность», где его прекратили по не реабилитирующим основаниям (истечение срока давности). При новом губернаторе (Коновалове) Новиков вернулся в привычное кресло.

И.о. заместителя главы Республики Хакасия Сергей Новиков перед заседанием суда после задержания по подозрению в получении взятки. Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Впрочем, восхождение «Синодекора» началось еще до Новикова, при его предшественнике И. Кононенко. Только в 2019-м под строительство Туимского интерната «Синодекор» заключил с УКС два госконтракта на 635 млн. Прошли соответственно два электронных аукциона.

Для участия в них требовалось подтвердить опыт работы компании на сумму не менее 196 млн, и «Синодекор» показал договор с ООО «ХакасИвол-Строй» на 197 млн. «ХакасИвол-Строй», к слову, упоминается в других уголовных делах, касающихся строительства детсадов: снова нацпроекты.

СК недавно изъял документы из минобра республики по делу о служебном подлоге — в рамках все того же нацпроекта «Демография»: три района Хакасии получили 95 млн рублей и купили недостроенные детсады — без окон, дверей, крыш — как готовые к приему детей.

Но мало ли — бывает, вот вам договор двух фирм, и чиновников это устраивает.

Штука, однако, в том, что в теперешнем цифровом мире каждое наше движение, особенно касающееся денег, оставляет следы.

Минздрав убрал просьбы изолированных врачей о еде, но в кэше Google они сохранились, а «Синодекор» и «ХакасИвол-Строй», заявляясь на торги, оставили свидетельства своей несомненной близости.

Интересно поведение правительства Хакасии. Зачем было дробить на части торги по стройке, зачем на возведение одного корпуса Туимского диспансера объявляли три аукциона? Это — нацпроект, федеральный минфин, как правило, стабильно финансирует такие стройки. Может, так сделано для сокрытия дублирования работ и хищения денег на стройке? Откуда как не из полученных по госконтракту денег взять 12 млн на взятку? Или минфин Хакасии за счет сумм, выделенных на реализацию нацпроектов, закрывал бреши в республиканском бюджете?

Строящийся психоневрологический диспансер в Туиме. Фото: Правительство Республики Хакасия

Когда график воздвижения трехэтажного здания Туимского интерната ожидаемо начал срываться, правительство бросилось помогать коммерсантам, разместив на своем официальном портале объявление о ярмарке вакансий — дабы найти рабочих для «Синодекора».

Как сообщило правительство Хакасии уже после ареста Новикова, «строительство психоневрологического диспансера в Туиме продолжается: на 2020 год лимит бюджетных обязательств составляет более 264 млн рублей. В настоящий момент он освоен почти на 37 тыс. рублей».

Коммунисты и единороссы

«Теперь "Единая Россия" должна на протесты выходить!», — типичные отклики на позорный слив «ЕР» в хакасских выборах осенью 2018 года и избрание коммуниста Коновалова. «ЕР» здесь перешла в оппозицию. И проделала большую работу над ошибками.

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