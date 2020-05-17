Коронавирус: последние новости на сегодня, 17 мая 2020 года

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17.05.2020, 0:55, Разное

Коронавирус в мире

Заболели – 4 587 757

Умерли – 308 822

Выздоровели – 1 758 259

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, коронавирус в мире заразились почти 3,6 миллиона человек. Число жертв COVID-19 превысило 300 тысяч.

Лидером по количеству выявленных случаев остаются США – число зараженных коронавирусом там составило на 17 мая 1,44 миллиона человек, умерли 87,6 тысячи. На втором месте с 272 тысячами заболевших COVID-19 вышла Россия.

Европа продолжает отменять ограничительные меры. Так, Италия 3 июня откроет границы и разрешит поездки между регионами. А в Германи возобновлены матчи Бундеслиги, но пока игры проходят без болельщиков.

Коронавирус в России

Заболели – 272 043

Умерли – 2 537

Выздоровели – 63 166

Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 9,2 тысячи человек. Коэффициент заболеваемости COVID-19 в нашей стране составляет 0,94. Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что снижение коэффициента ниже 1 позволит приступить к первому этапу отмены карнатина в России.

Тем временем продолжается эпопея с выплатой врачам. О доплатах медикам, работающим с зараженными коронавирусом пациентами, президент Владимир Путин объявил в апреле. К настоящему моменту многие врачи не получили даже малой доли положенных средств.

После этого в десяти регионах правоохранительные органы начали проверки. В городе Армавир Краснодарского края должности лишился главврач местной горбольницы.

Коронавирус в Москве

Заболели – 138 968

Умерли – 1 358

Выздоровели – 24 562

Коронавирусом в Москве за последние сутки заразились 3 505 человек. Это самый низкий показатель за май. Коэффициент распространения COVID-19 в столице перешагнул планку в 0,8 – согласно плану Роспотребнадзора, это позволяет перейти ко второму этапу снятия ограничений.

С начала эпидемии COVID-19 от коронавируса в Мосеве вылечились почти 30 тысяч человек. общее число жертв инфекции – 1,5 тысячи пациентов.

Сколько заболевших коронавирусом

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква138 969
1 35824 562Россия272 0432 53763 166США1 467 78487 417318 964Весь мир4 587 757
308 822
1 758 259

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 15 Апр 2020 в 9:10 PDT



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