На «живых» фото показали цвета нового Honor X10

17.05.2020, 0:54, Новости дня

Осталось немного времени до выхода флагманских смартфонов Honor X10 и X10 Pro, однако основные характеристики уже известны.

Вместе с тем пользователям также предложили «живые» изображения устройства, который получит несколько версий в разных оттенках. В свою очередь, основная камера получит главный датчик 40 мегапикселей. Известно, что модель получит мощный восьмиядерный процессор SoC Kirin 820 и расширенный объем памяти.

Кроме того, новая модель получит усиленный аккумулятор на 4303 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Остальные подробности об устройстве пока удерживаются в тайне. Эксперты прогнозируют, что минимальная цена устройства составит около 250 долларов в базовой версии.