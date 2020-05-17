В сети появился концепт будущего флагманского смартфона Huawei с двумя экранами

17.05.2020, 0:54, Новости дня

В Сети опубликовали фотографии неизвестного концепта смартфона Huawei, который обладает одновременно двумя дисплеями.

Вместе с тем эксперты прогнозируют, что устройство является лишь плодом фантазии художника, а выход серийного экземпляра не планируется. Второй экран установлен на тыльной стороне, тогда как в правом верхнем углу установлен модуль основной камеры со стократным оптическим зумом.

Второстепенный экран применяется с целью отображения различных уведомлений и состояний устройства. Также внимательные пользователи определили, что смартфон Huawei получит фирменный стилус. Эксперты не берутся прогнозировать выход данного устройства на рынок. Остальные данные о модели пока не раскрываются.