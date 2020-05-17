Разработанный в Ульяновске экспресс-тест на COVID получил лицензию

17.05.2020, 0:48, Новости дня

Экспресс-тест на коронавирус, разработанный ульяновской компанией «ТестГен», получил лицензию Роспотребнадзора, сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Лицензия получена 15 мая. Как сообщил глава региона в Instagram, «уже есть договоренности о поставке систем в больницы Ульяновской области».

Морозов подчеркнул, что в Ульяновской области «нарастили лабораторную базу».

«ТестГен» – резидент Ульяновского наноцентра. В марте сообщалось, что компания разработала тест, позволяющий получить результат в течение двух часов, передает РИА «Новости».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин поручил правительству РФ и властям регионов обеспечить наращивание объемов тестирования населения на коронавирус.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что в России очень хорошо организуется масштабное тестирование.