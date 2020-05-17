Мнение: Украинская историческая география

17.05.2020, 0:42, Разное

Новые открытия украинской истории и географии для средних школ.

Предки евреев вышли из Галичины – утверждает учебник географии для 8-го класса украинской школы:

«Древний язык санскрит близок к украинскому. Также и географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеяне, Франция (Галия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галия), вероятно указывает на то, что предки современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турков могли прийти на эти земли с украинской Галичины». (с) Эдуард Долинский https://www.facebook.com/eduard.dolinsky

Могли прийти. А могли и не прийти.Узнаю исторический подход.

Но автор преступно скрывают все правду.

По этой логике Галилео Галилей был дважды украинцем, предки Галапагоских черепах могли приползти туда прямо из под Винницы, создатель Звезды Смерти Гален Эрсо тоже любил галушки.

В общем, тут многотомную "Новейшую историю происхождения Украины" можно смело писать.

И эти дегенераты еще что-то вякают про учебники в ЛНР, хотя тут поможет только наиболее известное украинское лекарство.