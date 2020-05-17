От «режима Зеленского» потребовали объяснить «опасность» российских музеев

17.05.2020, 0:30, Новости дня

На Украине «на смену режиму Порошенко пришел режим Зеленского», сообщила украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Как указывается в заявлении на сайте партии, «режим Зеленского» показал себя как «беспринципный, циничный, манипулятивный и откровенно антинародный» и «запустил на полную мощность пропагандистско-репрессивную машину пещерной русофобии и ура-патриотического радикализма.

Президента Украины Владимира Зеленского обвинили в «малодушии и беспринципности». По мнению партии, он поддержал санкции против российских соцсетей ради «похвалы Порошенко». В санкциях против российских СМИ «Оппозиционная платформа – За жизнь» видит «панический, животный страх власти, которая пытается создать идеологические шоры для своих граждан».

«Но когда президент Зеленский одним росчерком пера вводит санкции против ряда культурных и образовательных учреждений, это говорит о циничном предательстве народа», – говорится в сообщении.

Зеленского обвинили в «попрании тех ценностей и свобод, которые год назад» он сам декларировал, «завоевывая голоса избирателей, уставших от санкционной, радикально-патриотической политики Порошенко».

Также его заподозрили в коррупции, поскольку «ряд предпринимателей и компаний из-под санкций выводятся».

Партия потребовала объяснить, «понять, какую именно угрозу, по мнению Зе-команды, могут представлять для Украины музеи изобразительных искусств и образовательные учреждения».

В «Оппозиционной платформе» считают, что «образованные, культурные, разносторонне развитые граждане представляют угрозу именно его власти, его команде, состоящей из ограниченных, безграмотных, архинепрофессиональных функционеров – «дипломированных» выпускников университета «Трускавецкий Rixos» и выкормышей соросовских BRDO структур».

Борьбу «с образовательными и культурными учреждениями» назвали «дном» украинской политики и самого Зеленского, который «больше не имеет морального права даже заикаться о демократических принципах, о ментальном возвращении жителей неподконтрольных территорий и единстве страны».

Напомним, Зеленский обновил список российских организаций, против которых Киев ввел санкции, внеся к него МГУ имени Ломоносова, Русское географическое общество, несколько подразделений Российской академии наук, Эрмитаж и Музей изобразительных искусств имени Пушкина.