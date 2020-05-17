 

“Не раздражайте Минюст”. Малюська шутя обратился к нарушителям закона

17.05.2020, 0:25, Новости дня

16 мая, в День Европы в Украине, министр юстиции Украины Денис Малюська сравнил в Facebook свое ведомство и Европу.

“День Европы. Хотел написать что-то вдохновляющее и возвышенное. Но потом понял, что суббота и я уже слишком долго ерунды не писал. Поэтому вот: что общего между Европой и Министерством юстиции? Правильный ответ: Европа и Минюст – единственные среди коллег (континентов и министерств), названные в честь богов”, – написал он.

Министр отметил, что украинский Минюст “могли же” назвать министерством Афродиты (богиня любви в греческой мифологии), потому что ведомство регистрирует браки, или министерством Танатоса (олицетворение смерти в греческой мифологии), потому что смерти оно тоже регистрирует.

“Ну или министерством Зевса (здесь надо самостоятельно догадаться почему). Но назвали в честь Юстиции, римского аналога греческой Фемиды, хотя к правосудию мы имеем достаточно опосредованное отношение. Короче говоря, побойтесь бога, нарушители закона, не раздражайте Минюст и Европу”, – заявил Малюська.

День Європи – хотів написати щось надихаюче та піднесене. Але потім зрозумів, що субота і я вже надто довго дурниць не…

Posted by Denis Malyuska on Laupäev, 16. mai 2020

Малюська стал министром юстиции 29 августа 2019 года, в первый день работы Верховной Рады IX созыва, тогда был избран весь состав Кабмина.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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