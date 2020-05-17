В Чернобыльской зоне для борьбы с пожарами тестируют тепловизор – Антон Геращенко

17.05.2020, 0:25, Новости дня

В Чернобыльской зоне отчуждения для борьбы с пожарами планируют использовать тепловизоры. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил изданию “Сегодня” в интервью, опубликованном 16 мая.

“После пожаров, на тушение которых было потрачено более 100 млн грн, ко мне обратился представитель компании, которая устанавливает тепловизоры. Замечу, что тепловизоры используются в Канаде для тушения пожаров. Так вот, на прошлой неделе в Чернобыле на высоте 100 метров был установлен первый тепловизор. Это комплекс, который позволяет зафиксировать факт любого маленького возгорания на расстоянии до 10 км. Сейчас тепловизор тестируется”, – сказал он.

По словам замминистра, если администрация зоны отчуждения одобрит эту систему, там поставят еще несколько вышек с тепловизорами.

Он отметил, что комплексы тепловизионного контроля, которые могут разместить по всей стране, дешевле тушения пожаров.

“Это позволит предупреждать пожары в лесах автоматически. Таким образом, мы бы сэкономили огромное количество средств. Мы тратим сотни миллионов гривен на тушение, задействуем самолеты, пожарные наряды со всей страны. Стоимость комплекса – несколько десятков тысяч евро, но это ничто по сравнению с затратами на тушение пожаров”, – объяснил Геращенко.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. По данным на тот момент врио главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

28 апреля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о локализации последних двух очагов возгорания. Еще несколько дней тлеть продолжали пни и трава.