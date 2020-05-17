 

В Чернобыльской зоне для борьбы с пожарами тестируют тепловизор – Антон Геращенко

17.05.2020, 0:25, Новости дня

В Чернобыльской зоне отчуждения для борьбы с пожарами планируют использовать тепловизоры. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил изданию “Сегодня” в интервью, опубликованном 16 мая.

“После пожаров, на тушение которых было потрачено более 100 млн грн, ко мне обратился представитель компании, которая устанавливает тепловизоры. Замечу, что тепловизоры используются в Канаде для тушения пожаров. Так вот, на прошлой неделе в Чернобыле на высоте 100 метров был установлен первый тепловизор. Это комплекс, который позволяет зафиксировать факт любого маленького возгорания на расстоянии до 10 км. Сейчас тепловизор тестируется”, – сказал он.

По словам замминистра, если администрация зоны отчуждения одобрит эту систему, там поставят еще несколько вышек с тепловизорами.

Он отметил, что комплексы тепловизионного контроля, которые могут разместить по всей стране, дешевле тушения пожаров.

“Это позволит предупреждать пожары в лесах автоматически. Таким образом, мы бы сэкономили огромное количество средств. Мы тратим сотни миллионов гривен на тушение, задействуем самолеты, пожарные наряды со всей страны. Стоимость комплекса – несколько десятков тысяч евро, но это ничто по сравнению с затратами на тушение пожаров”, – объяснил Геращенко.

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения начался 4 апреля в районе села Владимировка. По данным на тот момент врио главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова, пожар вспыхнул из-за поджога травы.

Полиция Киевской области начала два уголовных производства по факту пожаров в зоне отчуждения. Одного подозреваемого в поджоге правоохранители задержали 6 апреля. Это 27-летний житель села Раговка, он рассказал полицейским, что поджег мусор и траву в трех местах ради забавы, но не смог потушить огонь самостоятельно. Ему объявили о подозрении. Еще один мужчина, вероятно, причастный к возгоранию, был задержан 13 апреля.

28 апреля в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о локализации последних двух очагов возгорания. Еще несколько дней тлеть продолжали пни и трава.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04 / Благодатный огонь доставили в Крым

23.04 / Россия отреагировала на блокирование в ООН резолюции по коронавирусу

30.03 / Создан биоматериал, который поглощает тяжелые металлы

13.05 / Авиаэксперт оценил надежды Украины на СП «Антонова» и Boeing

30.04 / Главы МИД «нормандской четверки» обсудили обмен пленными в Донбассе

23.04 / Посол США осудил атаки на свободу прессу в России

11.04 / Гол россиянина Архипова помог “Гордее” обыграть “Динамо” в чемпионате Белоруссии

02.05 / В офисе генсека ООН призвали собрать Украине деньги на борьбу с коронавирусом

26.04 / Коронавирус в Великобритании. За сутки умерло вдвое меньше пациентов, чем накануне

05.04 / В Крыму режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска