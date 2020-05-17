Коломойский и не только. Сытник рассказал, какие олигархи хотят его отставки

17.05.2020, 0:25, Новости дня

Директор Национального антикоррпционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что атаки на НАБУ и на него лично начались в 2017 году, когда был задержан экс-глава фискальной службы Роман Насиров. Об этом он заявил 14 мая в эфире телеканала hromadske.

Так, отвечая на вопрос, считает ли он, что за попытками его увольнения стоит бизнесмен Игорь Коломойский, Сытник сказал: “Не только. Эта тенденция началась еще, пожалуй, в марте 2017 года, когда задержали и объявили подозрение бывшему главе фискальной службы [Роману Насирову]”.

По словам директора НАБУ, после этого “пошли очень мощные медийные атаки, какие-то протоколы, регистрация производств и тому подобное в отношении меня и работников антикоррупционного бюро”.

“В декабре 2017 года был законопроект, поданный “Народным фронтом” и Блоком Петра Порошенко, по поводу упрощения порядка увольнения руководителя НАБУ. Тогда все закончилось ничем. И такие попытки до сих пор заканчивались в основном ничем, потому что это настолько очевидно, что легко вычислить, какой из олигархов в данный конкретный момент затевает все эти атаки”, – сказал Сытник.

Сейчас “максимально актуальными для одного из олигархов” являются два производства, уверен Сытник. “Это “Укрнафта”, где убытки превышают 10 млрд грн. Ну и дело “ПриватБанка”. Это два дела, сумма убытков по которым составляет более половины суммы, установленной по делам, которые расследуются антикоррупционным бюро”, – подчеркнул он.

Национальное антикоррупционное бюро было создано 16 апреля 2015 года. В тот же день его возглавил Сытник.

В Верховной Раде IX созыва зарегистрировано два законопроекта (№3133 и №3180), которые касаются деятельности НАБУ.

Первый был зарегистрирован в феврале, его авторами выступили четыре депутата: Алексей Гончаренко от “Европейской солидарности”, Антонина Славицкая от “Оппозиционной платформы – За жизнь”, Дмитрий Лубинец из группы “За майбутнє” и Андрей Николаенко от “Батьківщини”. Второй законопроект подали в парламент в марте, его написали два нардепа от “Слуги народа” – Александр Качура и Александр Дубинский. Проекты содержат изменения в закон о НАБУ, которые позволят уволить действующего руководителя бюро Артема Сытника.

28 апреля профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать в целом законопроект №3133. Решение по законопроекту №3180 комитет пока не принимал. В НАБУ отметили, что нормы законопроекта №3133 противоречат закону “О Национальном антикоррупционном бюро Украины”. “НАБУ привыкло работать под давлением, поскольку подследственными бюро лицами являются топ-чиновники, в том числе и нардепы. Подобные решения, законопроекты, предложения не впервые встречаются в истории бюро и выглядят как очередная попытка наступления на независимость правоохранительного органа”, – сказано в опубликованном в Facebook заявлении бюро.

По данным “Европейской правды”, глава миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден направил Офису президента письмо, в котором предупредил, что возможные изменения законодательства о НАБУ приведут к пересмотру действий Фонда в Украине.

4 мая на фоне активизации рассмотрения этих двух законопроектов послы стран “Большой семерки” в Украине заявили, что Киев потеряет поддержку международного сообщества в случае нарушения независимости антикоррупционных органов.