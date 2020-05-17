 

У отца Хабиба Нурмагомедова поражено 75 процентов легких, состояние тяжелое

17.05.2020, 0:05, Новости дня

У отца и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа поражено 75 процентов легких в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщил друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.

"Он до сих пор лежит в московской больнице. У него поражено 75 процентов легких, он перенес инсульт, — приводит слова Рабаданова Спорт24.Ru. — Ему сделали шунтирование, врачи сначала ввели его в кому, потому вывели. Он не может разговаривать, состояние тяжелое. Надеемся на выздоровление".

Абдулманап Нурмагомедов 25 апреля был госпитализирован с пневмонией. Однако вскоре он был транспортирован в один из госпиталей Москвы после того, как его состояние ухудшилось. Он находился в коме, позже ему сделали операцию на сердце и перенес инсульт.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04 / Жертвами коронавируса в США за сутки стали более 2 тыс. человек

05.05 / Разведки Австралии и Британии открестились от обвинений в адрес Китая

07.04 / Samsung пообещал прибыль, превосходящую ожидания

30.04 / Раскрыты данные о новых смартфонах Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro

10.04 / Врачи предупреждают: солнечные ванны не защищают от заражения коронавирусом

08.04 / В Минздраве России признали: треть тестов на коронавирус врёт

07.05 / ФАС начала проверку цен на гречку, лимоны и сахар

28.04 / Песков заявил о необходимости доделать «домашнюю работу» по Донбассу

14.04 / На обновление парка общественного транспорта Новокузнецка по нацпроекту потратят 2 млрд рублей

01.05 / Глава ООН: трагедия в том, что в мире нет скоординированного подхода к пандемии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска