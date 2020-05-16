Мнение: В России посадили женщину просто за пощечину мужу!

16.05.2020, 23:55, Разное

Да, да, пока у нас тут с вами типа "скрепы" – режим лютует. Вы можете себе представить что-то подобное в США, когда у нас к тому же сейчас скорее всего посадят просто за фото тех, кто неловко пошутил 9 мая? Вот оно вам – победобесие во всей красе!

Поверили? Конечно, нет, среди моих постоянных читателей почти нет дурачков Навального, который сейчас отправит на нары еще пару-тройку мудаков. И, честно сказать не жалко, но оцените слог!

Четверо подозреваемых в реабилитации нацизма в ходе «Бессмертного полка – онлайн» привлечены к уголовной ответственности. Об этом сообщил в субботу, 16 мая, Следственный комитет.

Да, да, "онижедети" сейчас активно расскаиваются, все или часть, мне лениво дерьмо перебирать – за Навального. В общем-то, согласитесь, не удивляет, Уточкин-фюрер вокруг себя других не собирает. Но, вы, наверное, хотите узнать про заголовок? И, ой, сюрприз-сюрприз – будет больно!

Россиянка Алина Алипатова провела двое суток в тюрьме и теперь предстанет перед судом в США за то, что дала пощёчину мужу-американцу, рассказала RT мать женщины Елена Герцог. Осенью прошлого года Алина сыграла свадьбу с гражданином Соединённых Штатов Энтони Джеймсом Рурцем. По словам матери, она была уверена, что это большая любовь, однако вскоре Энтони начал распускать руки. Однажды его даже арестовали, но в тот же день отпустили. В мае текущего года, как утверждает Елена, Алипатова сама в порыве ревности дала пощёчину супругу, после чего он вернулся с полицией, которая задержала девушку.

Штаты, это не я, это Дуров написал – полицейское государство. И, блин, после закидонов Лешки и его друзей – иногда и правда жалеешь, что мы не в США. Хотите, как в Штатах?

Счастья вам.