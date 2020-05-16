Мнение: Письмо: “Интересны харизматичные, состоявшиеся личности”

16.05.2020, 23:54, Разное

Давайте на Штурманов смотреть.

Вот первая.

У этой такая корона, под которой она даже примерно не может увидеть, что не так и где ее штурманство.

aries_sign

Здравствуйте, Уважаемая Эволюция!

Два года не решалась написать Вам письмо, но чувствую, момент настал.

(Вот это вступление, которое должно показать торжественность момента. Так и партнеров своих автор все время предупреждает, что она штучка не из дешевых)

Мои взаимоотношения с мужчинами повторяются из раза в раз по одному сценарию. Я привлекаю, но всё быстро сходит на «нет».

Моя «планка притязаний», по поводу мужчин, изначально завышена. Мне интересны харизматичные, состоявшиеся личности, пользующиеся успехом у женщин, имеющие бизнес и возможности.

(Дальше можно не читать. Автор выбирает подходящего, достает щипцы, мужчины соглашаются на пару встреч, потом исчезают. Вот и вся история. Ничего тут не исправить. Нужно снизить планку и убрать щипцы. Или сидеть со своей открытой хлеборезкой дальше)

Мне 40 лет, я сама воспитываю взрослую дочь. Имею профессию и заработок.

(Героическая личность)

Имидж средний, но достаточный чтобы привлечь. Главной точкой преткновения является неспособность развивать отношения и создавать эмоциональную связь.

Три года назад я встретила С. 42г. Он быстро увлёкся, красиво ухаживал и через 2 недели мы уже жили вместе. Отношения развивались хорошо: путешествия, ремонт, сад-огород, поездки к родителям. Тёплые отношения с детьми от наших прежних браков.

Какой-то момент был баланс и комфорт, планы на брак и совместного ребёнка. Дальше затеялись с общим бизнесом и пошёл разлад и непонимания.

Его ОЗ была больше моей, он был более успешен в бизнесе, но я тоже чувствовала себя вполне самодостаточно.

(Что-то очень мутное она описывает. Наверное она вложилась в его бизнес деньгами)

Так как основную свою сознательную жизнь я привыкла расчитывать на себя, привыкла все решать и брать ответственность на себя, мне сложно было подстроиться под другого человека. В спорных моментах я не «гибкая» и на эмоциях могу в миг разрушить то, к чему шла долгое время.

В первый мой уход С. сгладил конфликт и через неделю мы снова были вместе. Хватило нас на три месяца. В очередной ссоре он задел меня «за живое» и я снова решила разорвать отношения. Ушла в ночь, как неуловимый Джо. Я уже понимала, что отношения испорчены и в любом случае отыграть назад не получится. С его стороны уже не было чувств.

(Она думает, что слишком сильная, чтобы строить отношения. Ей кажется, что она негибкая из-за самодостаточности. Не видит, что обычная липучка с щипцами и только с этим связаны все ее проблемы. Думает, что ее проблемы связаны с ее силой. После этого вывода ее рапанья ракушка будет зарастать зеленой тиной)

Две недели он ещё пытался со мной поговорить, но я была обижена. Через месяц он завёл другие отношения и начался треш по поводу делёжки бизнеса. В итоге, через пол года, мы пришли к договорённости, извинились друг перед другом и исчезли из поля зрения на совсем.

(В общем он ее просто вытурил, потому что нашел другую девушку. Но она решила, что ушла сама, пыталась вернуть вложенные деньги. Вернула ли, не известно. Скорее всего нет)

Я переживала разрыв, но серьёзных отношений не хотела, был только флирт или краткосрочные романы.

(Она сама хотела разовые случки. А не мужчины быстро исчезали. Вот если вы лопаетесь от важности, как вы снимете корону и начнете что-то менять?)

Примерно через год была попытка завязать отношения. Месяц встречались, кино, рестораны, досуг, разговоры о будущем, кто чего хотел бы. В итоге секс несколько раз, смс, звонки реже и реже, потом тишина – он молчит, я тоже.

Потом ещё несколько похожих ситуаций, небольшой перерыв чтобы разобраться в себе и последняя история меня окончательно выбила из колеи.

(До этого она не слишком держала мужчин щипцами. Поэтому они исчезали сразу. Здесь стала держать щипцами. Поэтому вместо одной встречи были несколько и “разговоры о будущем” под дулом ее пистолета)

С М. 45л. мы познакомились в тиндер. Встреча, разговоры, симпатия. Много внимания в следующие дни: звонки, смс. Позвал в гости. Дома его друзья, взрослые дети. Отлично провели время: рассказы о путешествиях, бильярд, музыка, шашлык, вино, прекрасная погода и настроение. Разошлись под утро.

Следующие дни я работала, устала – не смогла приехать. М. повёл себя отстранённо, т.к. пригласил местных артистов, позвал гостей и ждал что я тоже приеду. Вроде сгладили, опять общаемся и через день я снова приехала.

Долго общались, было много общих тем. Спрашивал хочу ли я ещё детей, рожу ли я ему дочерей.

Ночь мы провели вместе. Следующий день тоже. Я приготовила ужин, посмотрели кино. Утром я уехала, он сразу начал писать вслед: возвращайся и т.д.

Вечером собирались встретиться, но оба устали после работы.

Следующие пару дней всегда на связи, нежные смс, звонки. Потом реже и реже, смс более сдержанны и наконец, тишина. Он молчит и я тоже. Снова конец истории.

(Этот смылся сразу, в отличие от тех, кто продержался несколько встреч. А что тут разбираться, автор? Не нравитесь вы и особенно ваши щипцы, вот и все)

Понимаю что делаю что-то не так, борюсь со своими ожиданиями и пытаюсь закрыть хлеборезку. Но очень хочется всё изменить и построить полноценные отношения.

(Невозможно, будучи таким Штурманом, ничего построить. Если Штурману 20 лет, какие-то желающие еще найдутся. Если 40 – нет. Шанс есть только с мужчинами с ОЗ намного меньше, те вас будут терпеть сколько-то, сложно сказать сколько)

Спасибо за Ваш блог, буду рада, если мое письмо попадёт в разбор.

(Друзья, мне вот очень раздражает это “попасть в разбор”, которое все пишут. И особенно Штурманы. Не на разбор, а в разбор. Почему они так пишут, как думаете?)