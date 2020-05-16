СК пришел с обысками к фигурантам дела о портретах Гитлера и Гиммлера

16.05.2020, 23:45, Разное

на сайтах «Бессмертного полка».

Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками к фигурантам дела о реабилитации нацизма, возбужденного после размещения на сайтах акции «Бессмертный полк — онлайн» портретов нацистов Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди подозреваемых по делу — Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В СК отметили, что они состояли в одних сообществах в соцсетях. Шибанов, Симонов и Круглов признались в содеянном. Последний ранее привлекался к уголовной ответственности: в 2017 году его осудили за экстремизм, а в 2018-м — за кражу.

СК установил и другие эпизоды аналогичных преступлений. По версии следствия, к реабилитации нацизма причастны и в том числе граждане Украины и Эстонии.

Накануне СК заявил, что установил IP-адреса, с которых размещались фотографии, и личности их владельцев. По данным СК, это несколько десятков человек, в основном иностранные граждане. Однако среди подозреваемых есть и более десяти россиян.

В этом году шествие «Бессмертного полка» решили провести онлайн из-за пандемии COVID-19. Гражданам предложили в соцсетях или на сайте акции выложить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Однако на портале появился в том числе портрет Гиммлера, который был подписан чужим именем. Лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера обозначили как участника Великой Отечественной войны «Гитле Адоль Алоисо».