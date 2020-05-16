Ученые рассказали, какие специи способны предотвратить возникновение рака

16.05.2020, 23:40, Новости дня

Ученые обнаружили, что специи, которые обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, способны укрепить иммунную систему и предотвратить рак.

Снизить риск возникновения онкологического заболевания можно, если регулярно употреблять специи и травы. Ученые советуют обратить внимание на розмарин, петрушку, куркуму, чеснок, орегано, кайенский перец, имбирь и корицу.

Розмарин содержит кофеиновую и розмариновую кислоты, которые обладают сильным антиоксидантным и противораковым эффектом. Петрушка предотвращает образование опухолей в легких и нейтрализует канцерогенные вещества. Регулярное употребление куркумы способно снизить риск развития рака желудка, молочной железы и легких. По словам экспертов, чеснок задерживает рост раковых клеток, а орегано – вызывает процесс их гибели. Уникальный состав кайенского перца способствует замедлению роста раковых клеток в предстательной железе. Имбирь предотвращает рост раковых клеток в толстой кишке и яичниках, а также уменьшает опухоль простаты. Экстракт корицы предотвращает распространение раковых клеток, защищает от рака шейки матки и толстой кишки.