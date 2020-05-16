 

Смартфон Motorola One Fusion с батареей на 4000 мАч замечен в Сети

16.05.2020, 23:40, Новости дня

В базе данных FCC появились некоторые параметры нового смартфона, который будет выпущен известным брендом Motorola.

К настоящему времени сообщается, что устройство проходит под кодовым обозначением XT2073-2. Вместе с тем эксперты прогнозируют, что новинка появится в продаже под названием Motorola One Fusion и будет находиться в сегменте недорогих устройств. Длительная работа обеспечивается батареей на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 10 Вт.

Кроме того, разработчики уместили в данной модели встроенный fm-тюнер для автономного прослушивания радиостанций. Премьера аппарата пройдет в конце следующего месяца, а приблизительная цена аппарата составит около 150 долларов.



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