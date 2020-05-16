Смартфон Huawei P40 Lite 5G представлен официально

16.05.2020, 23:39, Новости дня

Компания Huawei рассекретила новый смартфон P40 lite 5G для европейского рынка.

Новинка позиционируется в качестве аналога для смартфона nova 7 SE. Приобрести модель возможно за 400 евро. Пока купить смартфон можно лишь в качестве предварительного заказа, тогда как выход на рынок состоится уже 29 мая. Новинка получила крупный 6,5-дюймовый экран с высоким разрешением. Верхняя камера имеет модуль на 16 мегапикселей, а основная камера на 64 мегапикселя и с дополнительными объективами.

За производительность смартфона отвечает мощный процессор Kirin 820 5G с 6 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами постоянной памяти. Смартфон также получит усиленную батарею на 4000 мАч. Аппарат функционирует на фирменной оболочке EMUI 10.1.