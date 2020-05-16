Американский минфин призвал суд в США отклонить иск Дерипаски

16.05.2020, 23:30, Новости дня

Федеральному суду столичного округа Колумбия следует отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к минфину США, заявило ведомство.

Суду предлагается «отклонить все претензии». В «качестве альтернативы» минфин запросил «принятие решения в порядке упрощенного судопроизводства», передает ТАСС.

В доказательном меморандуме утверждается, что американская сторона не считает решение о санкциях против Дерипаски «произвольным и своевольным».

При этом ставится под сомнение тот факт, что житель РФ может претендовать на защиту, предусмотренную конституцией США. Кроме того, власти США не согласились с заявлением, что права Дерипаски на надлежащее судебное разбирательство нарушили, так как житель России не был в достаточной степени информирован.

В апреле Дерипаска попросил суд обязать минфин полностью раскрыть содержание доказательного меморандума.

Напомним, весной 2018 года Минфин США ввел санкции против Дерипаски и его компаний. В конце января 2019 года Вашингтон снял санкции с компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго» в связи со снижением в них долей Дерипаски. Бизнесмен и другие его компании остались в черном списке.