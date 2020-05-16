“От Пугачевой услышала слова, которых мне не хватало”: Наташа Королева рассказала о расставании с Николаевым

16.05.2020, 23:30, Разное

Наташа Королева уже почти 20 лет связана узами брака с Тарзаном, но фанаты до сих пор не могут забыть развода певицы с Игорем Николаевым. Исполнительница пояснила о расставании с композитором и поддержке Аллы Пугачевой.

Благодаря тандему, который распался в 90-х, Наташа Королева получила небывалую популярность. В 16-летнем возрасте будущая звезда приехала из Киева покорять российскую столицу, однако ей удалось не сразу впечатлить Игоря Николаева. Композитору показалось, что девушка не совсем подходит на кандидатуру секс-символа. Потенциал молодой артистки он рассмотрел во время совместных гастролей. Королева и Николаев начали вместе работать, а через несколько лет поженились. Бракосочетание прошло скромно и без лишнего шума, что не совсем понравилось певице.

В интервью “СтарХиту” Королева призналась: мечтала о автомобиле “Чайка”, украшенной куклой; белом платье и фате, ведь это был ее первый, любимый мужчина. Паре удалось прожить вместе десять лет, однако им пришлось расстаться. Жизнь с Николаевым была непростой, хотя он отличный друг и замечательный музыкант. Возможно, именно поэтому композитор и певица не смогли сохранить любовь.



В музыкальной среде супругу Николаева приняли не сразу, особенно ревностно к ней отнеслась Примадонна, являющаяся главной исполнительницей для музыканта. Она по-особенному относилась к экс-избраннику Королевой и называла “сыночком”. Несмотря на это, Алла Борисовна смогла поддержать Наташу Королеву: “В момент расставания я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало”, – откровенничает звезда.



Бракоразводный процесс бывших супругов прошел без скандалов, они поделили нажитое имущество поровну. Николаев забрал себе квартиру в Майами, а Королева получила в распоряжение подмосковный дом. Исполнительница имеет возможность петь песни, написанные композитором, без каких-либо претензий с его стороны.