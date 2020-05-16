Мнение: На индо-пакистанской границе

16.05.2020, 23:25, Разное

Видео работы индийской артиллерии по позициям пакистанской армии в феврале 2020 года во время очередного боестолкновения в Кашмире.

В конце видео пакистанская артиллерия дает близкие накрытия по индийской артиллерийской позиции и расчет прячется в блиндаж.

В целом, обычная история для отношений двух ядерных государств. С учетом проблематики Кашмира, все это будет продолжаться еще очень долго.

В прошлом году стороны "порадовали" и воздушными боями, но быстро вернулись к более привычной "деятельности".

Стоит также отметить, что некоторое время назад серьезный инцидент произошел и на индо-китайской границе, когда до 200 военных с обеих сторон устроили массовую драку в пограничном районе, который Индия оспаривает у Китая. Фабула там простая – Индия потеряла кусок территории по итогам непродолжительной войны с КНР в 1962-м году и не оставляет надежды как-нибудь его вернуть, хотя территория уже давно включена в "родную гавань".

Сейчас конфликт усиленно заминают по линии министров иностранных дел Индии и Китая.