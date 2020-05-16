Участники «Евровидения» начали онлайн-концерт

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16.05.2020, 23:16, Новости дня

Началось музыкальное шоу «Европа зажигает свет», которое проводится вместо конкурса «Евровидение–2020», сорвавшегося из-за коронавируса.

Телеведущая Яна Чурикова в прямом эфире Первого канала заявила: «Начинается необычный, легендарный концерт «Европа зажигает свет». По ее словам, концерт должен «объединить и поддержать людей разных стран в непростой период нашей общей жизни».

Чурикова пояснила, что собирать музыкантов и их команды, журналистов и зрителей в одном месте «в условиях пандемии» было бы «чистым безумием», передает РИА «Новости».

«Но, чтоб мы не остались без праздника, был придуман этот концерт», – сказала она. 

Участники 2020 года представляют короткие записи песен, с которыми должны были соревноваться в Роттердаме. 

Кроме того, в концерте задействованы участники прошлых лет. Сообщается, что организаторы шоу решили подготовить для поклонников много сюрпризов. Так, ожидаются выступления фанатов и исполнение акустических версий популярных хитов.

Напомним, организаторы «Евровидения» заявили об отмене 65-го музыкального конкурса в Роттердаме из-за коронавируса. Россию на «Евровидении» должна была представлять группа Little Big с песней Uno, которая считалась одним из фаворитов конкурса.



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