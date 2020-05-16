ВОЗ – воспалительный синдром, который поражает детей, может быть связан с коронавирусом

16.05.2020, 23:15, Новости дня

В ВОЗ сообщили о том, что ищут возможную связь между унёсшим в последние дни жизни трёх детей воспалительным заболеванием, похожим на синдром Кавасаки, и коронавирусом, пишет LCI. по данным канала, воспалительный синдром, о котором впервые сообщили в конце апреля, поражает преимущественно детей — несмотря на то, что они крайне редко болеют коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме.



Reuters

Всемирная организация здравоохранения сказала в пятницу, что изучает возможную связь между коронавирусной инфекцией и схожим с синдромом Кавасаки воспалительным заболеванием, которое в последнее время стало часто поражать детей и уже унесло жизнь одного 9-летнего ребёнка во Франции, передаёт французский канал LCI. Как уточняется в материале на сайте канала, к изучению синдрома ВОЗ подтолкнула возросшая смертность от синдрома — помимо упомянутого французского ребёнка, от него также недавно погибли двое детей в Нью-Йорке и Лондоне.

«Мы призываем всех медработников в мире сотрудничать с национальными властями и ВОЗ и не пропускать случаи появления этого детского синдрома, дабы лучше понимать его, — цитирует LCI директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейсуса. — Крайне важно в кратчайшие сроки подробно изучить этот синдром, дабы понять причины его возникновения и составить протоколы лечения».

По данным LCI, организация и её международная сеть медработников уже дала синдрому предварительное описание и опубликовала для медиков специальную форму отчёта для сообщения о всех подозрениях на наличие у пациентов синдрома системного воспалительного ответа.

Как заявил исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, количество случаев синдрома в мире невелико, и роль нового коронавируса в его возникновении пока не ясна. По словам чиновника, специалисты ВОЗ не знают, «атакует ли клетки вирус, или же речь идёт об иммунном ответе», который провоцирует воспаление, как это бывает при заражении лихорадкой эбола.

Новая болезнь вот уже две недели не даёт покоя медицинским ведомствам многих стран — тем паче, что у детей тяжёлые формы коронавирусной инфекции обнаруживаются крайне редко, подчёркивается в материале LCI. Среди симптомов синдрома — высокая температура, боли в животе, диспепсия, кожная сыпь, конъюнктивит, также опухание и покраснение языка, из-за которых «он на вид начинает напоминать клубнику», пишет канал. Первые случаи заболевания были зафиксированы в Великобритании в конце апреля, однако о похожих симптомах также сообщали в Нью-Йорке, Италии и Испании, пишет сайт LCI.

Смертельный исход на данный момент очень редок — помимо 9-летнего мальчика из французского Марселя, а также 5-летнего ребёнка из Нью-Йорка и 14-летнего из Лондона о других погибших не сообщалось. Между тем, погибший французский ребёнок, согласно данным серологического исследования, «контактировал» с коронавирусом, но симптомов Covid-19 у него не было.