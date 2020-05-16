“Суд был фарсом”. Сытник заявил, что не чувствует себя виновным в коррупционном правонарушении

16.05.2020, 23:10, Новости дня

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что не чувствует себя виновным в совершении коррупционного правонарушения. Об этом он заявил 14 мая в эфире телеканала hromadske.

“Решение суда есть, и его никуда не денешь. Но специфика административных правонарушений в том, что их протоколы и решения судов нельзя обжаловать в кассационном порядке. А то, что мы видели в первой инстанции, когда судья является фигурантом расследования о взятке и это дело расследовали МВД и прокуратура, которая поддерживает этот протокол… Мы видим, что этот судья фактически на крючке…” – отметил Сытник.

Он заявил, что решение было построено “на словах одного человека и слова этого человека опровергаются тремя людьми, которые отдыхали в это время”.

Отвечая на вопрос, почему он не подал в отставку, Сытник сказал: “Если бы у меня было чувство вины, тогда, возможно, было бы такое решение. Но суд фактически был фарсом, очевидное давление на судей, и, главное, не было возможности кассационного обжалования этого решения”.

6 сентября 2019 года Сарненский районный суд Ровенской области признал Сытника виновным в нарушении определенных украинским законодательством ограничений по получению подарков из-за неуказанной в декларации главы НАБУ информации о его отдыхе в охотничьих угодьях “Полесское-Сарны” в период с 2017-го по 2019 год.

Сытник оспорил решение суда первой инстанции в Ровенском апелляционном суде, однако жалоба директора НАБУ была отклонена. После этого Сытника внесли в реестр лиц, совершивших коррупционное правонарушение. В 2020 году он обжаловал решение украинского суда в Европейском суде по правам человека.

Сытник обвинял в организации этого дела министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. По его мнению, это месть за так называемое дело о рюкзаках, в котором фигурировал сын Авакова Александр.