 

Саакашвили: Назначив меня, Зеленский продемонстрировал ключевую черту успешных реформаторов

16.05.2020, 23:10, Новости дня

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что решением назначить его на эту должность президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал свою способность проводить реформы.

Такое мнение он выразил 16 мая в Facebook.

“Назначив меня, Зеленский продемонстрировал ключевую черту всех успешных реформаторов – готовность делать смелые шаги, даже если это вызовет злость и недовольство учреждения. Моя кандидатура вызвала гнев у многих, кто пользуется статус-кво, включая членов собственной партии президента. Тем не менее он настоял на своем”, – сказал Саакашвили.

По его словам, “в такие отчаянные времена люди хотят реальных изменений”.

“Зеленский это понимает. Ближайшие месяцы – это тест на его лидерство, как и на мое собственное”, – считает Саакашвили.

Он отметил, что в Украине у него нет таких полномочий, как в Грузии во время президентства, “но стабильная реформа в любой стране – это командное усилие, а не представление личных заслуг”.

“Я бы не принял это предложение, если бы не был уверен, что Зеленский будет решать эту задачу. На фоне пандемии COVID-19 Украина находится на грани экономического кризиса потрясающих масштабов. Ожидается, что ВВП сократится минимум на 7% в этом году. Безработица стремительно возросла, и 45 миллионов людей столкнулись с неопределенным будущим, когда продолжается гибридная война с Россией. Но благодаря опыту, как президент Грузии, знаю одно – кризисные моменты могут иметь неожиданные возможности”, – объяснил Саакашвили.

«Україна – це не Грузія. Тож чому екс-президент Грузії думає, що він може використовувати той самий рецепт для…

Posted by Mikheil Saakashvili on Laupäev, 16. mai 2020

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции в 2013 году он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

8 мая Саакашвили заявил, что на своей должности он намерен заняться в первую очередь дерегуляцией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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