Коронавирусом заразился нападающий “Локомотива”. Это первый случай COVID-19 в российском футболе

16.05.2020, 23:10, Новости дня

Нападающий футбольного клуба “Локомотив” (Москва, РФ) Джефферсон Фарфан заразился коронавирусом. Об этом сообщается на сайте клуба.

“Три дня назад Фарфан почувствовал головную боль и слабость. Появились кашель и температура. Компьютерная томография легких показала изменения, свойственные для вирусной пневмонии. Был поставлен диагноз “вирусная пневмония” и взят мазок. На тестирование ушло три дня. Сегодня оно показало положительный результат на COVID-19″, – заявил врач “Локомотива” Никита Карлицкий.

По его мнению, вернуться к тренировкам Фарфан сможет через три-четыре недели.

Как отмечает ТАСС, Фарфан стал первым футболистом российской премьер-лиги, заразившимся коронавирусом. С начала пандемии он, по имеющейся информации, не покидал Россию.

Чемпионат по футболу в России из-за пандемии коронавируса был прерван 17 марта и должен возобновиться 21 июня. До конца сезона игры будут проходить без зрителей.