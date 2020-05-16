ЦИК подтвердил готовность к голосованию по поправкам в Конституцию

16.05.2020, 22:48, Новости дня

Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит глава российского государства Владимир Путин, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Он отметил, что «ЦИК готов был провести голосование и в апреле». Сейчас российская «избирательная система находится в состоянии готовности», передает РИА «Новости».

Напомним, закон о внесении поправок в Конституцию был принят парламентом 11 марта. Обязательным условием для их вступления в силу является одобрение на общероссийском голосовании.

В связи с ситуацией с коронавирусом голосование, которое собирались провести в апреле, пришлось перенести. Путин сообщил, что новую дату определят с учетом развития ситуации с коронавирусом.