 

Игрок “Милана” Лаксальт заинтересовал российские клубы

16.05.2020, 22:46, Новости дня

Ряд клубов российской премьер-лиги проявляет заинтересованность в полузащитнике итальянского "Милана" Диего Лаксальте. К уругвайскому хавбеку присматриваются "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар".

Красно-белые выходили на представителей 27-летнего уругвайца еще минувшей зимой. Однако как сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, недавно спартаковцы вновь контактировали с агентами игрока.

За ситуацией с Лаксальтом также следят в "Локо" и "Краснодаре".

Футболист связан с "Миланом" контрактом до лета 2022 года. В первой половине сезона он находился в аренде в "Торино", в 18 матчах отметившись одной голевой передачей, а во второй его части он вернулся в Милан, сыграв за "россонерри" один кубковый матч против "Ювентуса".

Специализирующийся на футбольном рынке портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 5,5 миллиона евро.



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