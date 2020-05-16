 

На острове Кижи в отсутствии туристов расплодились зайцы

16.05.2020, 22:46, Новости дня

В музее-заповеднике "Кижи" в Карелии, где сейчас нет туристов в связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавируса, стало заметно больше зайцев.

"Примета эпохи коронавируса — чем меньше на острове Кижи туристов, тем больше зайцев!" — приводит выдержку из сообщения музея РИА Новости.

Сотрудники учреждения рассказали, что зайцы встречаются на каждом шагу и не боятся, когда к ним подходят, чтобы сфотографировать.

Музей-заповедник "Кижи", один из крупнейших в РФ музеев под открытым небом, расположенный на острове Кижи в Онежском озере, полностью закрыт для посетителей с 30 марта.



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