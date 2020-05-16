Футболисты итальянских клубов приступят к тренировкам 18 мая

16.05.2020, 22:46, Новости дня

Футбольные клубы Италии могут вернутся к групповым тренировочным занятиям с понедельника, 18 мая. Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

"C 18 мая футбольные тренировки могут быть возобновлены, но при соблюдении всех правил", — сообщил Конте, слова которого приводит Football Italia.

Напомним, что с четвертого мая футболистам разрешено проводить индивидуальные тренировки. Возобновить футбольный чемпионат страны на Апеннинском полуострове по сообщениям местных СМИ планируют 13 июня.

Серия "А" стоит на паузе с 10 марта 2020 года. Команды до остановки чемпионата успели сыграть 26 туров. Лидером таблицы является "Ювентус", набравший 63 очка. Его главный преследователь "Лацио" отстает на один балл.