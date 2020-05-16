Мнение: Письмо: “Интересный мужчина с хорошей ОЗ”

16.05.2020, 22:36, Разное

Вот еще один Штурман.

Корона еще больше.

s_me

Добрый день, Эволюция. Спасибо вам за то, что вы делаете. Буду очень благодарна, если дадите комментарии к моему письму.

7 месяцев назад познакомились на Тиндере. Мне скоро 29, ему 33. Это было и мое, и его первое свидание через Тиндер. Как оказалось, и у меня, и у него прошло 3 месяца с момента расставания с супругами.

У меня был такой запрос: посмотреть, что такое вообще свидания на Тиндере — я была настроена на серию свиданий с разными мужчинами для поиска отношений — будущей семьи. От развода тогда еще не отошла, болело. Нужен был бывший муж на самом деле, но было понятно, что с ним — все, и надо жить дальше.

У него, как потом рассказал, был просто запрос на свидание, потому что не был на них 10 лет (срок его брака) без продолжения.

Свидание прошло хорошо, неожиданно позвал продолжить в отеле. Я согласилась, заполировав решение алкоголем, чтобы расслабиться и «уйти». Такое было у меня впервые, но на тот момент хотелось полностью отдать власть мужчине вида «я — твоя, делай, что хочешь». Через день было второе свидание по тому же сценарию.

(Вот такой вот “поиск отношений – будущей семьи”, встречаться с мужиками с тиндера и трахаться со всеми на первом свидании, вручая свое сокровище каждому)

При прощании я подставила ему щеку для поцелуя, он мне сказал: «Буду в Москве, позвоню». Мы друг другу потом это долго припоминали.

Он — русский, в Москве родители и бизнес, поэтому в Москве регулярно бывает, но живет и работает в другой стране. На следующий день он уехал в свою страну проживания. В этот момент я поняла вдруг, что он воспользовался мной в очередной командировке, попереживала часик, но пошла на следующие свидания в Тиндере.

(Дальше пошла вручать свое “неотболело”, другим)

Но мужчина стал неожиданно писать, много. Признаваться в чувствах, отправлять цветы, звонить и т.д. В какой-то момент его стало действительно много в моей жизни. Я тогда еще ходила на свидания, общалась с другими мужчинами в Тиндере, и была поражена его напору. Но он очень подкупал своим вниманием и разговорами о своих чувствах. Он спас меня от боли развода: он спрашивал про брак, я рассказывала нелицеприятную правду.

(Писал мужик, чтобы вспоминать секс, но она поражена его “напору”)

Через 1,5 месяца свозил на выходные в Европу. Прошло все прекрасно. Еще через 1,5 месяца провели 6 дней в Москве вместе. Опять же, все было замечательно. Секс был очень хорошим, очень подходим друг другу по темпераменту. После этого я окончательно влюбилась.

На связи были все время. Планировал в июне переехать ко мне в Москву (сказал, раньше переезд в Москву был 1 из вариантов, но одно свидание все изменило. Теперь это единственный вариант). Несколько раз намекал на женитьбу.

(У Штурмана все по плану. Ну а как иначе? Попробуй отклонись от плана Штурмана, тебе в бок сразу же вонзятся щипцы)

Но наступил короновирус и «обстоятельства». У него сын 10 лет (знала об этом). Они с бывшей женой живут в той же стране, что и он, но отдельно. Сыну нужно было получить гражданство, после этого они должны были развестись. Меня это цепляло, но не на 100%, потому что я еще сама официально не разведена, хотя с бывшим мужем вообще не контактирую.

Теперь оказалось, что у сына расстройство психики (поведенческие из-за переезда в другую страну и развода родителей либо что-то серьезнее; у моего брата органическое повреждение мозга, поэтому я знаю, как это все сложно). Поэтому с марта, с начала карантина в их стране сын живет с ним. Общения стало сильно меньше, телефонных разговоров — единицы.

Я спрашивала его, есть ли у нас шанс на отношения. Он говорил, что планы не поменялись: снимут карантин + гражданство сыну + развод, и он будет в Москве.

(Сначала на ее пытку щипцами он отвечал виноватыми отмазками и обещаниями все как-нибудь разрулить)

Но сегодня пришли дурные новости. Врач сказал, что минимум полгода сын должен жить с ним, а может быть и больше (появилась положительная динамика). Также есть проблема в том, что сын очень остро реагирует на возможные отношения отца.

(У его сына положительная динамика, а для нее это дурные новости. И ей не стыдно)

Мужчина говорит, что его разрывает между сыном и мной, но сына он бросить не может. Думает о том, что я могу его еще полгода подождать. Но проблема в том, что полгода — это минимальный срок, а не гарантия того, что он переедет. Он говорит что-то типа заставлять меня ждать полгода — это сложно, а год — есть ли смысл…

(Он отговаривает ее ждать его полгода, убеждает, что ей нужно отстать от него)

Дополнительная проблема — во мне. У меня так себе женское здоровье, поэтому беременеть (если смогу, с этим могут быть сложности) и рожать нужно в видимой перспективе.

(И еще просит снять с его шеи удавку, перевесить на кого-то другого)

Предполагаю, вы скажете: с моей стороны не должно быть ни малейшего давления. Что я должна «отпустить» его решать свои вопросы. Потихонечку самоликвидироваться из его жизни. Отвечать реже и суше.

(Видите, какое у нее мы даже со мной? Она думает, что я советую отпустить, отвечать реже и суше, и прочий бред, который ее глупая голова способна придумать)

Но я прилипла. Влюбилась. Плюс: он — интересный мужчина с хорошей ОЗ. Плюс: у нас великолепный секс, лучший в моей (а вероятно и в его) жизни.

(В его-то да, безусловно. А как иначе? Все перечисленные плюсы – весомый повод не разжимать челюстей бульдога)

Я: Ты решай. На своей стороне. И без мыслей типа как мне будет лучше. Как мне будет лучше – это мне решать

Он: Хорошо

Я: Неужели ты откажешься от такого секса?)

Он: Ты не оставляешь мне выбора) Как я могу отказаться от него)

(Он делает вид, что в заботе о ней предлагает разбежаться, чтобы не писать ей грубо “не нужна ты мне”. Но нет, она запрещает ему думать о ней. Теперь ему придется сказать, что в думах о себе он решает то же самое: разбежаться. И про лучший в жизни секс видите, как она выбивает признание скалкой?)

В последнем разговоре сказал, что у него ко мне есть чувства, что я для него — родной человек. Сказал, что найдем выход. Я пока еще надеюсь.

Если как-то прокомментируете, буду очень благодарна. Возможно, я что-то не вижу и не понимаю, а ваши комментарии раскроют мне глаза.

(Да если бы. Если бы комментарии могли снимать корону. Пошатается немного и опять на месте)

Спасибо.