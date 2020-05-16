 

Летальность от COVID-19 в РФ оказалась в 7,5 раза ниже общемировой

16.05.2020, 22:30, Новости дня

В РФ уровень летальности от коронавируса в 7,5 раза меньше, чем общемировой уровень, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

В анонсе передачи «Вести недели» канала «Россия 1» ведущий Дмитрий Киселев указывает на «низкий уровень смертности от коронавируса» в России. Он задается вопросом, почему «у других» впечатляющий российский результат «вызывает лишь приступы ревности», передает РИА «Новости».

Напомним, низкий уровень смертности от коронавирусной инфекции в России вызвал негативную реакцию на Западе. В ВОЗ опровергли слухи о занижении смертности в РФ от коронавируса.



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