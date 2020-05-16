Врач-инфекционист рассказал, можно ли повторно заразиться коронавирусом

16.05.2020, 22:30, Разное

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения Алексей Мазус в интервью одному из отечественных изданий оценил вероятность повторного заражения человека коронавирусом после выздоровления. Врач-инфекционист также прокомментировал возможные сроки сохранения иммунитета против SARS-CoV-2.

В беседе с журналистами интернет-издания Ria.ru медик изначально обмолвился, что его коллеги не могут испытывать уверенности в невозможности повторного заражения, поскольку, по его словам, “сама наука всегда подразумевает сомнения”, которые и являются, по сути, движущей силой медицины. С другой стороны, Алексей Мазус информировал, что в мире на данный момент пока нет ни одного инцидента повторного инфицирования коронавирусом. Что же касается подобных случаев, о которых ранее имелись упоминания в западных СМИ, то они являлись “ошибками тестирования”, что было подтверждено дальнейшими тщательными исследованиями. Впрочем, эксперт упомянул, что у SARS-CoV-2 есть и родственные вирусы, одним из которых, в частности, является MERS.

Что же касается длительности сохранения иммунитета к коронавирусу после излечения от COVID-19, то её период пока нельзя определить точно. Однако, по мнению Мазуса, минимальным сроком сохранения “защиты” является один год.