Власть борется с реальностью

16.05.2020, 22:27, Разное

Есть ли у россиян шанс повлиять на будущее? Интервью с психологом Дмитрием Леонтьевым.

С главным российским специалистом по смыслу жизни, доктором психологических наук, заведующим Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ Дмитрием Леонтьевым мы беседовали еще до массового распространения коронавируса, но разговор оказался во многом пророческим. Как преодолеть выученную беспомощность, имеет ли смысл планировать жизнь больше, чем на год, и стоит ли бояться неопределенности?

КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА

Дмитрий Леонтьев —российский психолог, доктор психологических наук, профессор, заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ.

— Почему неопределенность считается одной из главных психологических проблем современности?

— Неопределенность — очень существенная часть нашей жизни. Долгое время мы недооценивали, насколько влияет на нас фактор неопределенности. И это влияние далеко не всегда отрицательное. Мир все время меняется, скорость изменений постоянно увеличивается.

Наш опыт устаревает. Это проблема всего мира, но она более остро, как и некоторые другие проблемы, переживается в России.

Во-первых, потому что в условиях неопределенности и непредсказуемости внешней среды главное, на что можно опираться, — это собственная личность. А нас сотни лет убеждали, что надо делать то, что дядя скажет, — он умный, он лучше знает.

Во-вторых, потому что те люди, которые принимают у нас решения за всех, сильно недооценивают аспект неопределенности и пытаются в максимальной степени сформировать определенность, предсказуемость, что является абсолютно безнадежным делом, обреченным на неудачу.

Главное, с чем борется власть в нашей стране, — это не оппозиция, не народ. Им приходится бороться с реальностью. Они пытаются победить реальность. Но мне представляется, что шансов мало.

— Вы поставили нашему обществу диагноз: «выученная беспомощность». В чем это выражается?

— Выученная беспомощность описана на примере известного психологического эксперимента, когда животные, а впоследствии и люди ставились в ситуацию, в которой они никак не могли повлиять на то, что с ними делали. Разрывается связь между усилиями и результатом.

Это приводит к целому ряду нарушений, расстройств и клинических симптомов, потому что здоровая психика человека подразумевает возможность влиять на то, что с нами происходит.

Фото: РИА Новости

Раньше социологические опросы фиксировали, что большинство, когда-то даже 87 процентов, россиян убеждены, что не могут влиять на свою жизнь. Но последние данные, которые публиковались прошлым летом, оказались очень оптимистичными — резко увеличилось число людей, которые говорят, что в состоянии в той или иной степени это делать.

Халява — это обратная сторона эффекта разрыва связи между усилием и результатом. Я добиваюсь результата, не прилагая никаких усилий. По щучьему велению. Многие исследователи отмечали, что в нашем фольклоре нет зависимости между усилиями и результатом: повезло или появились какие-то помощники. Я не люблю слово «менталитет», но определенные корни, связанные с историческим опытом, играют роль. От людей мало что зависит, все зависит от начальства — это не новая ситуация. Это старая привычка. Не последних 30 или даже 100 лет.

Это реальность, в которой мы жили очень и очень долго. А посеешь привычку — пожнешь характер….

— Нужна ли всем свобода?

— В смысле — желанна ли? Нет, конечно. Свобода — это бремя, хлопоты. Не каждому она желанна, под силу. Подавляющее большинство людей предпочитает жить в энергосберегающем режиме. Они выбирают то, что проще, что не требует усилий. А свобода требует выбора, принятия ответственности. Как говорил великий философ Мамардашвили, все человеческие феномены основаны на держании усилия. Свобода энергозатратна.

Есть замечательные слова Эрнста Неизвестного: «В свободном обществе никто не может заставить человека не быть рабом». Это добровольный выбор.

— Крепостным, говорят, не так уж плохо жилось. Может быть, это наш особый путь?

— Особого пути не существует. Это фантазии. Доказано, что ценность свободы меняется с течением времени. Я имею в виду теорию Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцеля, основанную на большом количестве исследований (регулярные опросы больше чем в полусотне стран за три десятка лет).

Во всех странах на протяжении их истории ценности плавно меняются, и их сдвиги направлены в одну и ту же сторону. Скорость сдвигов разная, положение стран неодинаковое — есть культурные, исторические факторы, которые влияют на то, как далеко страна по пути свободы продвинулась. Но движение направлено в одну сторону.

По мере роста экономики и материальной обеспеченности увеличивается прагматическая ценность свободы и личного выбора, их вклад в развитие общества. Попросту говоря, они становятся нужнее, чем раньше. Попытка соотнести с рядом других факторов — например с демократическими институтами, экономическими факторами — показывает, что именно ценностный профиль общества является ключевым причинным фактором.

Значимость свободы для жителей влияет, в частности, на то, приживутся в стране демократические институты или нет. В Ираке, как мы видим, не очень пока прижились — это попытка опережающего влияния. А то, с чем мы столкнулись в прошлом году, «московское лето», — это четкий симптом именно сдвига ценностей: роста значимости свободы, значимости самовыражения.

— Попытка ограничить протестную волну в перспективе даст негативный эффект?

— Она не может дать позитивный эффект. Многие умные люди говорили, что эта попытка неизбежно нанесет ущерб развитию страны в целом. Она не может быть совместима с развитием страны, экономики, общества в целом.

Еще в 1960-е годы выдающийся психолог Абрахам Маслоу опубликовал статью, посвященную двум видам индивидуальной мотивации: мотивации роста и мотивации защиты, где он подробно показал, что они несовместимы, одна противоречит другой. Если вы ориентированы на рост, вы должны рискнуть и отчасти поступиться вопросами самозащиты, если вы зафиксированы на вопросах самозащиты, то забудьте про рост. И мы сейчас сталкиваемся с той же дилеммой на уровне страны в целом.

Нет способа обеспечить одновременно единомыслие, ситуацию подчинения, повиновения под лозунгом мобилизации и, с другой стороны, развитие общества, экономики. Как в организме, если вы одновременно попробуете напрячь мышцу-сгибатель и мышцу-разгибатель, то результатом будет временный паралич этой конечности.

— В Китае темпы роста удалось нарастить, при этом не сильно допуская свободу.

— Пока да. Сейчас Китай столкнулся с проблемами. Поживем — увидим. Я могу исходить из общей модели Инглхарта — Вельцеля, которая крайне убедительна. Да, на каких-то, по историческим меркам, незначительных отрезках это движение может тормозиться, и даже может быть временный регресс, но общая динамика вполне однозначна, и я не вижу, почему Китай или какие-то иные страны могут быть исключением.

— Как связаны между собой счастье, смысл и успех?

— Виктор Франкл, выдающийся психолог, рассматривал соотношение успеха и смысла. Он рисовал две ортогональные оси: одна — успеха, другая — смысла. Может быть большой успех, и он может нести большой смысл, а может быть большой успех, но никакого смысла человеку он не дает.

Успех означает, что человек справился с задачами, которые он ставил. Насколько эти задачи были важны для его жизни в целом? Может, он руководствовался модой, социальным давлением, решил, что это ему важно, как и всем важно — «круто ты попал на TV».

— Как определить, свои ли цели достигаешь?

— Известны многочисленные исследования в русле теории самодетерминации Эдварда Деси и Ричарда Райана. Тим Кассер, Кен Шелдон и другие авторы показали, что очень важно различать, какие цели мы себе ставим, а какие принимаем.

Внутренние цели для нас самоценны, действия сами по себе доставляют удовольствие и приносят радость. Внешние цели интересуют нас с точки зрения достижения результата, например богатства, а само занятие нас не увлекает. Успешное достижение внутренних целей делает человека счастливее, а успешное достижение внешних целей — нет.

— Вы 15 лет занимались психологией рекламы. Согласны ли вы с тем, что реклама способствует увеличению влияния внешних факторов на наше целеполагание?

— Много написано о том, что реклама задает образцы, к которым мы тянемся и до которых мы не можем дотянуться. Идеалы, которые для нас бывают более реальны, чем окружающая действительность. Но это относится к внешней мотивации и целям, а от внутренней мотивации реклама нас отчуждает. Им, видите ли, лучше известно, что нам надо для счастья.

— Герман Греф в Давосе сказал, что, согласно опросу лидеров бизнеса, главной проблемой современности является депрессия.

— В США депрессия была ключевой проблемой в 50–60-е годы, а потом на передний план выдвинулись другие клинические проблемы — зависимости в частности. Надо смотреть на методику опроса, о котором говорит Греф.

Возможно, высокие руководители понимают под депрессией недостаток мотивации, они хотят, чтобы люди были более активны и энергичны, а люди не очень активны и не очень энергичны. Они не чувствуют перспективы, не чувствуют, что могут на что-то повлиять, поэтому пассивны. Это не клинический симптом. Это свидетельство отсутствия перспективы в жизни, отсутствия смысла.

Фото: РИА Новости

Чего суетиться, если ничего особенного добиться не получится, особенно в рамках той системы, которая выстроена, — с отсутствием социальных лифтов, где все распределено, где все на местах, и сын полковника не может стать генералом, потому что у генерала есть свой сын.

— Меньше чем за 20 лет позитивная психология стала одним из ключевых направлений в современной психологической науке. 40 000 инструкторов армии США прошли курсы позитивной психологии. В Бутане на государственном уровне проводился эксперимент, как сделать целую нацию счастливой. Откуда такая популярность и востребованность?

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