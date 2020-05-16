Осталась одна: родные не пришли к выписавшейся Надежде Бабкиной

16.05.2020, 22:20, Разное

О том, как себя чувствует выздоровевшая Надежда Бабкина, рассказал ее концертный директор Сергей Горох. Он отметил, что певица соблюдает режим самоизоляции – никто из близких к ней не приходит. “Она еще никогда не находилась так долго одна, вдали от людей, в разлуке с родными. Даже с мужем и сыном общается теперь по телефону и “Скайпу”, – отметил представитель Надежды Бабкиной.

Артистке еще предстоит курс восстановления, но она настроена по-боевому. Горох рассказал, что певица уже влилась в работу. “Она сейчас жадно врывается в жизнь и строит большие планы. С коллективом постоянно на связи онлайн. Сейчас записывают поздравление для одного канала в Великобритании, удаленно репетируют премьерную пьесу”, – сообщил концертный директор звезды.

Примечательно, что Надежда Бабкина так и не говорит, был ли у нее коронавирус. В больницу она попала с сильнейшим двусторонним воспалением легких, хотя в медицинских кругах говорили, что картина состояния у нее “коронавирусная”.

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Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 26 Мар 2020 в 5:09 PDT

Незадолго до госпитализации Надежда Бабкина отметила с близкими юбилей. Артистке исполнилось 70 лет, но кто даст?! Певица обладает большим жизнелюбием и огромной энергией, благодаря которым, убеждены фанаты, ей и удалось выкарабкаться.

На празднике отметился и Евгений Гор, с которым Надежда Бабкина счастлива уже много лет, однако регистрировать отношения не спешит. По словам певицы, штамп в паспорте для нее не имеет значения, но она боится потерять свободу.