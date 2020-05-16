 

Школьникам разрешили выбрать количество предметов ЕГЭ

16.05.2020, 22:20, Разное

В 2020 году школьники смогут сдать по ЕГЭ столько предметов, сколько им потребуется для поступления в вуз. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью для РИА Новости.

“Как правило, помимо русского языка, выпускники сдают не более двух экзаменов”, – заявил глава ведомства. Кравцов уточнил, что вузы самостоятельно определяют количество вступительных испытаний.

Ранее стало известно, что для учеников девятых классов отменили обязательные экзамены по русскому языку и математике. Итоговые оценки выставят на основании годовых, передает “Москва 24”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.05 / Сбежавшая к Плющенко Трусова эмоционально обратилась к Тутберидзе

04.04 / Рисунок Аллы Пугачевой продают за 150 000 рублей

03.04 / Лев Лещенко в больничной палате спел свой хит «Надежда»

14.05 / Названы три болезни, возникающие от злоупотребления кофе

11.05 / Врач назвал симптомы коронавируса, при которых требуется госпитализация

29.03 / Мнение: Умер Юрий Бондарев

05.05 / Евгений Брюн рассказал об опасности курения во время коронавируса

08.05 / Мнение: Война в Донбассе длится дольше Великой Отечественной

08.04 / В камере Samsung Galaxy S20 доработали фокусировку и HDR

13.04 / Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина Зубкова впервые показала сына

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска