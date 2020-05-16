Мнение: “Шутников” про Гитлера и Гиммлера вычислили по IP
16.05.2020, 22:09, Разное
А быстро тут.
Некоторых "шутников" размещавших фотографии Гитлера и Гиммлера на ресурсах "Бессмертного полка" уже поймали и допрашивают.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжаются следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) лицами, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников.
В ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска.
В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.
Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях.
На данный момент уже установлено, что Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления экстремистской и общеуголовной направленности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу.
Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть лица, размещавшие фотографии нацистских преступников с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.
Следственный комитет России во взаимодействии с оперативными службами продолжает изучать все обстоятельства произошедшего. Обеспечивается производство необходимых судебных экспертиз, ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента.
Официальный представитель СК России С.Петренко
https://sledcom.ru/news/item/1464627/ – цинк
По указанной статье https://colonelcassad.livejournal.com/5866947.html данные деятели могут получить до 5 лет тюрьмы.
Источник: Colonel Cassad
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