Постпред США опозорился по «методичке украинской дипломатии»

16.05.2020, 22:08, Новости дня

Американский постпред при ОБСЕ Джеймс Гилмор перепутал снимок Лодзинского гетто с фотографией депортации в 1944 году крымских татар, сообщило посольство РФ в США.

Посольство напомнило, что ту же ошибку совершили украинские дипломаты в Вашингтоне в 2019 году.

«Очень плохая и провальная идея использовать методичку украинской дипломатии», – приводит ТАСС текст сообщения российского посольства.

Снимок находится в архиве вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста. Как сообщается на сайте музея, на фото «евреев из Лодзинского гетто сажают в грузовые поезда для депортации в лагерь смерти Хелмно. Лодзь, Польша, 1942–44».

Позднее Гилмор удалил публикацию и опубликовал новую, где заменил фотографию.

В Крыму 18 мая провозглашен Днем памяти депортированных народов. Он установлен в 1994 году региональным законом в память о начале принудительного переселения крымских татар с полуострова в 1944 году.

После референдума 2014 года президент РФ Владимир Путин издал указ о реабилитации крымско-татарского и других народов полуострова.

Напомним, в мае 2019 года посольство Украины в США опубликовало фотографию из архива вашингтонского Музея памяти жертв Холокоста как снимок депортации крымских татар в 1944 году. Фото также было использовано некоторыми украинскими СМИ для статей о депортации крымских татар.