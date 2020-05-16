SRF о смягчении карантина – швейцарцы рады падению «Берлинской стены» на границе с Германией

16.05.2020, 22:00, Новости дня

Стена на границе между Германией и Швейцарией на направлении Кройцлинген-Констанц стала символом карантина в эпидемию коронавируса, пишет SRF. Но теперь на фоне смягчения мер изоляции её демонтируют. Родственники и влюблённые смогут снова видеться друг с другом. Произошедшее напомнило некоторым из них падение Берлинской стены.

Неожиданно всё стало происходить очень быстро. В делах романтических такое бывает: сегодня после полуночи влюблённые, которых разделили границы с Германией или Австрией, смогут снова увидеться. Разрешены также визиты родственников. На фоне этого в следующие дни откроются все пограничные переходы между Швейцарией и соседними немецкоязычными странами. Детали в сюжете Натали Кристен и Урса Шнельмана.

Первые части уже демонтированы. Части стены между Кройцлингеном и немецким Констанцем. Эта стена была возведена во время эпидемии коронавируса. Она стала символом закрытых границ.

ТОМАС НИДЕРБЕРГЕР, президент коммуны Кройцлинген: У нас уже начался зуд, и мы c облегчением выдохнули, когда стену стали демонтировать.

МУЖЧИНА: Я был здесь, когда несколько недель назад строили эту стену. Всё это меня удручало. А теперь возникло ощущение освобождения. И мне это напоминает события в Берлине, когда упала стена.

ЖЕНЩИНА: Было гнетущее чувство, а теперь чувство свободы. Однозначно.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Прекрасно. Приятное чувство.

Стены не станет, а проверки будут осуществляться только выборочно, но, как и раньше, пересекать границу можно будет только по определённым причинам. С завтрашнего дня в списке причин появится официально незадокументированная любовь.

МАРИО ГАТТИКЕР, глава госсекретариата по делам миграции: За последние недели госсекретариат по делам миграции получил тысячи запросов от незамужних, межнациональных пар. Теперь они смогут снова видеться.

Но и для пар действует официальное ограничение. В интернете нужно скачать самодекларацию и иметь её при себе в распечатанном виде. Можно указать, что речь идёт о визите к партнёру, с которым не состоишь в браке. Также разрешены визиты родственников и участие в важных семейных мероприятиях.

С самодекларацией границу может пересечь и тот, у кого на другой стороне есть дачный участок, животноводческая или сельскохозяйственная ферма, лесной участок или охотничьи угодья. В Австрию смогут приехать те, у кого есть там недвижимость, но есть ограничения. В случае с Францией пока никаких решений не найдено.

Запрещённым остаётся, к примеру, шоппинг-туризм. Но как это можно проконтролировать в регионе Кройцлинген-Констанц? Единственное, что заявил в ответ глава таможенной службы:

КРИСТИАН БОК, глава швейцарского таможенного комитета: Просто продолжайте находиться в неуверенности, что мы с этим точно справимся.

Но сейчас главное — это радость от того, что разделявшая людей стена упала.

Дата выхода в эфир 15 мая 2020 года.