 

Contra Magazin – пандемия не мешает НАТО провоцировать Россию на её границах

16.05.2020, 22:00, Новости дня

Несмотря на эпидемию коронавируса НАТО продолжает проводить военные манёвры на границах России, пишет Contra Magazin. Недавно в Латвии прошла международная операция по разминированию «Открытый дух», а в июне альянс собирается провести манёвры по переброске к границам американских войск под названием «Союзнический дух». И всё это с целью спровоцировать Москву на ответную агрессию, объясняет издание.


Reuters

Россия уже второй месяц соблюдает объявленный в одностороннем порядке мораторий на проведение военных учений у границ со странами Запада, пишет Contra Magazin. Между тем 14 мая НАТО завершило в Латвии международную операцию по разминированию «Открытый дух» (Open Spirit). А в июне альянс собирается провести манёвры под названием «Союзнический дух» (Allied Spirit).

По имеющейся информации, они станут уменьшенной версией учений «Защитник Европы» (Defender Europe). НАТО собирается отработать переброску американских войск в Европу и их развёртывание вдоль российской границы. Вообще-то манёвры должны были пройти в апреле. Но их перенесли из-за пандемии коронавируса, объясняет издание.

По официальным данным, наряду с американскими в манёврах примут участие и польские войска. Не исключено, что в них будут задействованы боевые самолёты США, включая стратегические бомбардировщики. Эксперты считают, что Москва не будет сложа руки наблюдать за активностью США и других стран НАТО на своих границах. В свою очередь российская сторона может отменить мораторий и возобновить собственные учения.

По-видимому, именно на такой шаг НАТО и пытается спровоцировать Москву, считает издание. Потом альянс обвинит Россию в «агрессии», обосновывая тем самым необходимость проведения ещё большего числа военных учений. Постоянные попытки Кремля нормализовать и улучшить отношения с НАТО не приносят пользы из-за враждебного настроя «сторонников холодной войны» в альянсе. По-видимому, в Брюсселе и Вашингтоне не заинтересованы в разрядке и конструктивном сотрудничестве с Россией, заключает Contra Magazin. 



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