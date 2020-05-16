В Италии самые низкие суточные потери с момента введения карантина

16.05.2020, 21:54, Новости дня

За последние 24 часа в Италии от коронавирусной инфекции скончалось 153 человека (на 89 меньше, чем сутками ранее). Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения страны, опубликованные 16 мая.

Как отмечает La Repubblica, это самые низкие суточные потери с 8 марта, накануне введения всеобщего карантина в Италии. Общее количество жертв эпидемии достигло 31 763 человек.

За последние сутки вылечилось 2605 пациентов, общее число выздоровевших достигло 122 810.

Продолжают болеть 70 187 человек (-1883). Из них в терапевтических отделениях лечение проходят 10 400 пациентов (-392), в отделениях интенсивной терапии – 775 (-33). Еще 59 012 человек лечатся в домашних условиях (-1458).

Общее количество подтвержденных случаев заражения (с учетом умерших и выздоровевших) составляет 224 760 (+875).

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,58 млн человек, из них более 309 тыс. умерли, 1,65 млн выздоровели.