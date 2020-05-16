Резников: Украина ждет помощи от США и Великобритании в связи с нарушением Будапештского меморандума

16.05.2020, 21:54, Новости дня

Украина по-прежнему ждет помощи со стороны США и Великобритании как гарантов территориальной целостности Украины по Будапештскому меморандуму. Об этом в эфире радио “Крым.Реалии” заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По словам министра, представитель Украины в контактной группе – второй президент Леонид Кучма “несколько раз поднимал [вопрос деоккупации Крыма], но российская сторона реагирует на это очень резко, до того, что встает из-за стола переговоров”.

“Но я точно знаю, что в нормандском формате и министр иностранных дел Украины, и политические советники поднимают эту тему, она звучит на уровне лидеров”, – отметил он.

Резников напомнил, что аннексия Крыма нарушает положения двух договоров: договора о дружбе между Украиной и Россией, а также Будапештского меморандума, “в котором в обмен на отказ от ядерного статуса нам обещали неприкосновенность и защиту”.

“Россия нарушила [меморандум], а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи и до сих пор ее ждем. Плюс есть еще две страны, которые присоединились к меморандуму, – Франция и Китай”, – заявил чиновник.

Резников добавил, что “западные партнеры должны нам помогать”.

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия, не только ядерного. Кроме того, подписанты обещали не оказывать на Киев экономическое давление.

В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса. Под меморандумом поставили свои подписи тогдашние президент Украины Леонид Кучма, президент РФ Борис Ельцин, президент США Билл Клинтон и премьер Великобритании Джон Мейджор.

Россия в 2014 году нарушила условия меморандума, аннексировав Крым и начав вооруженную агрессию на Донбассе, заявляли в МИД Украины.