“Есть решение, которое работает на 100%”. Фармкомпания из США заявила о прорыве в лечении COVID-19

16.05.2020, 21:54, Новости дня

Фармацевтическая компания Sorrento Therapeutics (Калифорния, США) заявила о прорыве в поиске лекарства от коронавирусной инфекции. Об этом глава компании Генри Джи заявил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, компания обнаружила антитела STI-1499, которые полностью блокируют коронавирусную инфекцию и выводят вирус из организма человека в течение четырех дней.

В компании считают, что метод лечения на основе этого открытия может стать доступен в течение нескольких месяцев. Джи подчеркнул, что “это решение работает на 100%”. По его словам, обнаруженные антитела “обволакивают вирус” и не дают ему проникнуть в клетку – без этого коронавирус не может размножаться и в конечном счете погибает.

Глава фармкомпании уверен, что антитела STI-1499 можно использовать в качестве профилактической терапии, поскольку побочных эффектов нет, и этот метод может быть более эффективным, чем любая вакцина.

При этом телеканал отмечает, что методы лечения с помощью антител к инфекции довольно эффективны, однако зачастую имеют непродолжительный эффект.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,59 млн человек, из них более 310 тыс. умерли, 1,66 млн выздоровели.