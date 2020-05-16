О платьях и целлюлите: Ирина Безрукова высказала мнение о современной моде

16.05.2020, 21:30, Разное

Советская и российская актриса театра, кино и озвучивания и телеведущая Ирина Безрукова высказала мнение о современной моде. В своем Instagram-аккаунте знаменитость заявила, что навязывающие стандарты красоты портят представительниц прекрасного пола.

55-летняя актриса, похваставшись новым нарядом, сообщила, что сезон красивых платьев можно считать открытым. По словам Безруковой, многим женщинам навязывают сумасшедшие стандарты красоты и идеала, поэтому они забывают про свой уникальный внутренний стиль. Кроме этого, знаменитость считает, что жительница не должна быть гладкой, как манекен, и подкожный жир – это вполне нормальное явление. Когда целлюлит выглядит не очень эстетично, то можно прибегнуть к корректировке в питании и массажу.

Стоит отметить, что актриса не призывает представительниц прекрасного пола стремиться к навязанным эталонам красоты. «Любите себя и будьте счастливыми», – добавила знаменитость.