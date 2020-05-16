Мнение: Пятая экономика мира, ожидание хорошего урожая и поражение Саудовской Аравии

16.05.2020, 21:24, Разное

1. Россия вновь стала пятой экономикой мира, потеснив Германию на шестое место. Напомню, нужно считать валовый внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) и ориентироваться на свежие данные Международного валютного фонда МВФ:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(PPP)

Одна из целей, которые Владимир Путин ставил в майских указах 2018 года, – войти в пятёрку ведущих экономик мира до 2024 года, – выполнена досрочно.

Примечательно, что Россия поднялась в мировом экономическом рейтинге даже несмотря на нынешний кризис и на не слишком впечатляющий показатель роста в прошлом году – 1,3%.

У Германии, правда, рост был ещё меньше – 0,6%, однако разницы в 0,7% было явно недостаточно чтобы покрыть наше отставание от немцев. Значит, в МВФ опять использовали старый приём – пересчитали предыдущие данные по ВВП России в сторону повышения.

Впрочем, наша радость навряд ли будет долгой. Немцам будет нас обогнать непросто, однако в спину и Германии, и России дышит быстро развивающаяся Индонезия с её населением в 270 миллионов человек и темпами экономического роста в 5% в год. Если только кризис не ударит по индонезийцам особенно остро, уже через несколько лет они нас с немцами опередят.

2. Болеть за нефть в ближайшие несколько месяцев нет особого смысла — возврат цен на уровень в $100 за баррель и выше даже оптимисты ожидают не раньше, чем через два-три года. Однако мы вполне можем рассчитывать и на хороший урожай зерновых, и на хорошую выручку от экспорта излишков этого урожая:

https://lenta.ru/news/2020/05/13/zerno/

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. Аналитики считают, что собрать удастся более 77 миллионов тонн пшеницы. Это один из рекордных показателей, больше — свыше 85 миллионов тонн — было только в 2017 году, пишут «Ведомости».

Такой уровень позволит стране остаться лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок. Также в прогнозе сказано, что фуражного зерна (кукуруза, сорго, ячмень, просо, рожь) Россия соберет 39,4 миллиона тонн, так что общий урожай достигнет 116,4 миллиона.

3. Ещё к вопросу о том, кто же потерпел поражение в нефтяной войне, завершившейся месяц назад заключением сделки ОПЕК+ – мы или Саудовская Аравия. Напомню, цель саудитов, запустивших жёсткий ценовой демпинг, была в том, чтобы «наказать» Россию и захватить себе значительный кусок западного рынка.

На деле же мы видим, что продажи саудовской нефти снизились:

https://lenta.ru/news/2020/05/14/saudi/

Продажи саудовской нефти резко упали после вступления в силу сделки ОПЕК+ в мае. В США и Европе они оказались ниже в два раза по сравнению с апрелем, в Азии объем поставок снижен как минимум 12 клиентам, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия сдала позиции в ключевых для себя регионах на фоне рекордного сокращения добычи. Помимо квоты в 8,5 миллиона баррелей в сутки в рамках соглашения, она взяла на себя дополнительные обязательства убрать с рынка еще миллион баррелей с июня.

Таким образом, снижение от апрельских максимумов достигло 5 миллионов. Источник издания утверждает, что для некоторых покупателей в США и Европе поставки саудовской нефти упадут на 60 или даже 70 процентов.

Похоже, даже дешёвая саудовская нефть не очень-то нужна на Западе: её сейчас некому потреблять и негде хранить.

Россия, конечно, тоже будет испытывать проблемы с поставками, но мы, по крайней мере, качаем значительную часть нефти по трубопроводам, и проблем с её хранением меньше. Кроме того, мы поставляем в Европу огромные объёмы нефтепродуктов, не говоря уже о газе и угле. Заработать на европейском рынке мы по-любому сможем.