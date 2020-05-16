Мнение: Письмо: “Навсегда останусь вечно недовольной”

16.05.2020, 21:18, Разное

Вот еще Штурман, которая старается перестать быть Штурманом в браке.

Но не получается пока, потому что локус ее – у мужа.

mama_milashki

Здравствуйте, Эволюция.

Я по прежнему читаю Ваш блог, но теперь у меня нет иллюзий, что я типанерапан, а почтирыбачка.

А все благодаря предыдущему вашему разбору моего письма. https://evo-lutio.livejournal.com/793512.html

Благодарю Вас.

Нет, конечно когда я в первый раз прочитала Ваши комментарии, у меня лопнули сосуды в глазах от злости, но по мере, как я перечитывала письмо, на 20-30 раз, стало более менее ясно, что я живу в иллюзиях о лучшей жизни без мужа.

(На самом деле автор этого не поняла, она так и думает до сих пор, что без мужа ей будет легче. Сейчас скажу, в каких случаях без мужа действительно легче. Если муж – тяжелый алкоголик, не работающий и очень обременительный в быту. Алкоголизм – это вообще-то болезнь, но вы имеете право не тратить свою жизнь на попытки вылечить мужа, а заняться детьми. Вот в этом и подобных тому случаях, вам и правда легче будет без мужа. В случае острого дефолта с драками, или в случае, когда муж открыто вам изменяет, а вы полностью самостоятельны. Если же муж вам не нравится тем, что мало зарабатывает и недостаточно помогает в быту, легче без него вам точно не будет, потому что без него будет ноль его вложений. Не просто мало, как сейчас, а ноль. Совсем ноль. И не врите себе, что появится другой мужик, что свято место пусто не бывает. Еще как бывает это место пусто, оно ведь совсем не свято)

Прошло полтора года и вот я опять пишу, почти с той же проблемой.

Когда я писала предыдущее письмо у нас был совсем маленький ребёнок и жили мы у моей мамы.

Но так как моя работа была на пике, я работала сама на себя и не успевала обрабатывать даже те заказы, которые есть.

Было решено открыть офис и нанять сотрудников.

Моя мама меня в этом поддержала, муж вроде тоже.

Единственное, я боялась что не справлюсь одна и искала партнеров, муж в этом очень не поддерживал.

Когда нашлась замотивированная семейная пара, которая тоже хотела вложиться в бизнес и вместе работать, муж начал устраивать истерики! Кричать что я тупая, меня хотят обмануть и что лучше он будет мне помогать.

А я очень не хотела чтобы он мне помогал, хотела чтобы сам учился зарабатывать. Он работал фрилансером, набрал пару клиентов, получал 15-20 тыс в месяц и ничего для поиска новых клиентов не делал. Меня это удручало(

Но он меня убедил, я согласилась и мы начали вместе работать.

Это было мое самое ужасное решение!

Мы водили ребёнка в частный садик и шли на работу. Я занималась развитием, а он основной работой, потом я пригласила на работу ещё одну девушку, вернее она сама по объявлению пришла, потом ещё одна.

Я считала естественно, что когда есть сотрудники, а работа с продажами, то нужны скрипты продаж, учёт клиентов и прослушивание звонков, чтобы понимать ошибки сотрудников.

Муж считал, что я занимаюсь фигней, что все это ерунда! И ни по каким скриптам он работать не будет. Не скажу, что другие сотрудники поддерживали его бунт, но мне по крайней мере ничего не говорили. Делали свою работу, довольно не плохо. В отличии от него. Причём все время у него были какие-то оправдания: ребёнок заболел, я толком не работал. Тебя не было, я следил за дисциплиной, вот твои сотрудники работать не умеют я им помогал.

(Ей кажется, что если бы она работала с партнерами, они бы ее слушались. Хотя понятно, что и там были бы все время конфликты, несогласия, а денег в два раза меньше. То есть она хочет, чтобы муж идеально выполнял те функции, которые она на него возложила, а он занимается с ребенком и работает спустя рукава)

Ну ок. Я злилась на него, ругалась, говорила, что он занимает место нормального сотрудника. Но уволить его не могла. Он сразу начинал обижаться, что вот он все для меня делает, старается помогать, а я не благодарная, все лавры присвоила себе! Сволочь!

Я потом отходила и все продолжалось так же. Целый год.

(Не факт, что нормальный сотрудник устраивал бы ее. Сотруднику надо платить зарплату или процент и за маленькую зарплату сотрудники работать не любят)

Мы кстати в самом начали переехали от моей мамы, поближе к офису и садику. С мамой было сложно жить, она злилась на мужа, что он подкалывает и подшучивает над моим лишним весом, да и не только поэтому. И мне было сложно балансировать меж двух огней. Я настояла на переезд.

И целый год мы работали, скандалили стабильно раз в 1,5 недели. Я вся измоталась. Потом одна за другой стали умирать мои подружки. Это ещё больше меня подкосило и я стала ещё набирать вес. Это провоцировало его «шуточки» и мои срывы. В итоге сейчас около 30 кг лишнего веса.

(Как-то и в лишнем весе ее муж виноват и его шуточки. Хотя он не изменяет ей и, похоже, даже любит несмотря на такую ее фигуру)

К концу лета мне надоело это все и я решила плавно намекать мужу, что было бы не плохо не складывать яйца в одну корзину. Так как у нас бизнес сезонный и не стабильный. А лучше бы, чтобы он опять начал заниматься фрилансом. Я, как маркетолог ему бы помогла развить свои соцсети и брать более дорогие заказы.

Но муж уже планировал рабочую поездку в Таиланд! И ему было не до этого. Он начал говорить, что я специально не хочу чтобы он работал со мной, потому что у меня якобы среди коллег любовники и я боюсь что общие знакомые коллеги, ему расскажут об этом. Причём говорил на полном серьезе.

Я настаивала, он ещё более активно отпирался.

С нового года, я сама решила развивать свой Инстаграм и продавать профессиональные курсы. Муж мне говорил, что я занимаюсь ерундой много времени сижу в этом Инстаграме, это никому не нужно! Лучше б ребёнком занялась.

Но прошло пару месяцев и я хоть немного, но начала продавать свои курсы. А в нашей отрасли настал кризис, в связи с вирусом.

Весна, тепло. Выходить из квартиры нельзя. Если честно, мне даже понравилось сидеть дома, так мы хотя бы не ругались из-за работы. На работе понятно уже, что пиздец. Но я офис ещё держу, в надежде, что может к концу лета, что-нибудь восстановится.

После 2х недель карантина, было решено съезжать с съемной квартиры и ехать жить к его маме, хотя бы временно.

Но и там меня ждал ряд разочарований.

Интернет за городом не стабильный, я с трудом работала. А мне нужно было, так как я взяла заказы на ведение Инстаграм и курсы по Инстаграм.

(Вроде и в коронавирусе муж виноват. И в том, что интернет нестабильный)

Которые нужно было качественно отработать. Времени уходит много на старте, так как все свои знания надо собрать и структурировать, приготовить интересные презентации с небольшим текстом и инфографикой, но чтобы это было емко и понятно, даже самым начинающим.

А по ведению Инстаграма, там вообще работы много , так как блог начинающий и с минимальным бюджетом.

(Автор, но муж тут ни при чем. Без мужа вы точно так же будете копошиться со своей работой и курсами, но только муж даже с ребенком не сможет помогать, потому что жить будет отдельно, а потом вообще женится на другой и заведет другого ребенка. Почему-то женщины все тяготы своей жизни видят в том, что муж не берет на себя большую часть. Ну да, не берет, но и не отнимает ничего, наоборот вносит тот скромный вклад, который вы оцените позже)

Когда мы ещё не переехали, приезжала мама мужа и говорила, что у ее мужа ( отчима моего мужа) на работе есть место ( он вахтовик) работать нужно на пульте и берут только с Юр. Образованием. Зарплата более чем приличная.

У мужа высшее юридическое образование.

Муж вроде сказал что подумает.Когда мы переехали к его маме, сказал что поедет, нужны деньги. Я прям другими глазами на него посмотрела. Мужик!

(Под огромными клещами матери и жены муж дал согласие)

За городом очень хорошо, ребёнок радостный, свежий воздух. Доченька, начала лучше развиваться, стала шустрая и подвижная. Материться, конечно тоже научилась от других племянников, но даже это забавно.

Я ездила в город к своей маме , записывать уроки. И МЫ ( такая я дура) ждали перевахтовку, чтобы муж поехал на вахту. Муж конечно тоже не сидел без дела, активно помогал своей маме в огороде, я готовила и работала. Мужу говорила, что не плохо бы подтянуться в интернет маркетинге, чтобы начать зарабатывать удаленно. Он говорил: « да да, но вот этот огород забирает так много сил!»и все время огород забирал. ( на самом деле нет) И что вообще решили же что он поедет на вахту, поэтому ему и смысла нет.

(Муж с огородом и за ребенком следит. Живут они за городом в доме его матери. То есть польза от него есть, хоть и не такая как ей хочется)

Ну нет так нет. Наступила неделя икс. Его мама говорит, что вахту на пульте ещё подождать придётся, так как долго проверяют документы, около 2 месяцев. Ближе к августу можно будет поехать, я расстроилась. По мужу не поняла, но вроде он активно начал смотреть другие вакансии на сайте.

(Ей так хочется от него быстрей избавиться и отправить его подальше на работу)

Но дня через два, мама прибегает радостная и говорит, что освободилось одно место на вахте. Правда не на пульте, а разнорабочим. И что надо быстро дать ответ, тем более что зарплата, совсем немного меньше, но только в первый раз, а там как себя покажешь.

Муж начал прикапываться к своей маме, мол все ясно с Вами. Обещали одно, а по факту другое! А приедешь туда будет третье! Мама его обиделась.

Потом подходит ко мне и говорит:

– ну что там вообще решили, люди же ответ ждут?

– А что вы меня спрашиваете? Я не знаю что он тянет, если бы мне надо было ехать, уже бы чемодан стоял у порога, а я на нем.

– Я вообще Вас не понимаю. Я бы на твоём месте давно выгнала бы его хоть на какую работу, а то сидит, пальцы раскинул. Семья, маленький ребёнок.

– Это не мое. Я не могу на него давить.

(Два Штурмана обсудили непутевого мужика. И это ведь коллективная психология женская, что мужчину надо “выгонять на работу”)

Мне на следующий день надо было в город, записывать уроки, а его маме нужно было на 30-40 минут на работу, но рано. Они договорились, что поедем все вместе.

Утром я просыпаюсь, его мама уже одетая на пороге стоит. Я возвращаюсь к мужу и спрашиваю:

– а что ты нас не разбудил, мы проспали твоя мама пошла уже на остановку. ( муж встал раньше всех на 1 час)

– Ну да, дочка спит же.

– ???

– Я не хотел ее будить.

–

Ну ясно. И мне так обидно стало, что человек, как гавно в прорубе. Если бы ребёнок встал на 30-40 минут раньше, с ней ничего бы не случилось! Я тоже конечно хороша, могла и будильник завести, все равно ложусь спать в 3-4 утра ( работаю), но как-то понадеялась на него. Не удобно перед его мамой.

(Здесь очень странный конфликт. Она будильник не завела, но считает, что виноват он)

В машине уже. После случая с его мамой, признаюсь, все во мне кипело. Достала скалки!

Я не выдержала и начала спрашивать, как так с его мамой получилось и почему он нас не разбудил. Он сказал что дочь спит, а мама сказала что: «ну ладно, на автобусе поеду.»

– Вот так у тебя всегда.

– Как????

– Вот так. Сначала сказал, а потом, пришла непреодолимая сила и ты не можешь выполнить обещание. Хотя очень хотел.

(Штурманы, это ваши решения, ваши решения, вы их сами и должны выполнять, свои решения. Почему вы решили, а выполнять обязан другой? И обещания вы вытягиваете щипцами, так почему вы удивляетесь, что их не выполняют?)

– Это сарказм

– Нет

– Я просто не хотел будить дочь.

– И просто не хотел ехать на работу

– Ну вот поеду я на работу и что? Почему ты хочешь чтобы я уехал?

– В смысле и что? Ты будешь работать, зарабатывать деньги, вместе сможем купить жильё, летать отдыхать не только за мой счёт и вообще… это для тебя ничего не значит???

– Эти деньги и здесь можно заработать.

– То-то ты и заработал целый месяц сидел.

– Не заработал! Мать с этим огородом! Интернета нет, ты ещё…

– Я ещё

– Ты давишь как моя мать! Вот вы только и смотрите когда у меня что-то не получится, что бы налететь на меня!

– Ну да, мне это очень выгодно.

Посидели помолчали. Потом он:

– вот я не понимаю почему я вам всем так не нужен? Почему вы хотите меня выгнать.

– Я не хочу тебя выгнать, я хочу чтобы ты принимал решения и четко их озвучивал.

– Мое решение вам бы ( нам с его мамой) не понравилось! У меня бы здесь не получилось бы заработать и ты меня заклевала бы.

– И была бы права. Потому что за свои решения надо нести ответственность. А не болтаться как гавно в прорубе, ожидая что само как-то рассосётся! Сразу бы сказал, что не хочешь никуда ехать. А то ты и тут ничего не делал, якобы вахту ждал, а теперь и туда не поехал. И сейчас говоришь, что у тебя что-то там может не получиться??? Почему в моем лексиконе нет таких слов???

(Видите, как она путает, чье решение он должен выполнять? Она требует, чтобы он выполнял ее решение, но называет это его решением. А его решение совсем другое. Жить бедно, заниматься с ребенком, помогать матери на огороде, а на вахту не ехать, потому что он там должен будет без дочки и на неинтересной ему работе. На пульте он был согласен, а разнорабочим не хочет. Автор-то сама выбирает, чем хочет заниматься, а мужа заставляет заниматься тем, чем он не хочет)

И мне после моих скалок стало так противно. И я поняла что эта история никогда не кончится. Я хочу развиваться и хочу спокойствия без насмешек и упреков. Он не знаю чего хочет.

(Все упреки, которые сейчас сыпались, были ее. Его насмешки были по поводу лишнего веса ее. Она хочет развиваться в этом направлении и дальше вширь? Лучше бы послушала его и привела себя в нормальную форму, пока не угробила здоровье совсем. Но нет, она не слушает его, а хочет, чтобы он во всем подчинялся ей)

Может конечно я не права, тем что заставляю его работать постоянно, что-то искать куда-то двигаться и он совсем не должен соответствовать моим идеалам ( на самом деле я так не думаю, должен)

(Он не должен соответствовать – это раз, под щипцами он становится все более апатичным и пассивным – это два. Друзья, вы понимаете, почему у Штурманов всегда мужья такие аморфные и с каждым годом все аморфней?)

И сейчас когда я, наверное четко поняла, что жить в городе с мамой и с дочерью мне будет проще.

(Вот почему она хочет избавиться от него. Она хочет жить с мамой, которая будет ей помогать. Мама мужа ее не любит, поэтому надо выбирать. И автор выбирает сесть маме на шею, а мужа выкинуть как ненужный груз. Надо честно это отрефлексировать и принять верное решение. О котором потом не придется пожалеть. Нужно учитывать, что мама тоже не захочет долго держать на шее)

В планах есть решить вопрос с офисом. И продолжать так же развиваться в Инстаграме. Ходить гулять с ребёнком, больше двигаться и правильно питаться. Может, если будет совсем все плохо с офисом устроюсь на работу маркетологом ( диплом есть) уже начала думать в этом направлении.

(Все перечисленные планы никак не противоречат жизни с мужем. Он никак не мешает ей развиваться в Инстаграме. Ходить гулять с ребенком и больше двигаться тоже. Тем более правильно питаться)

Я только позавчера приняла четкое решение расстаться с мужем.

Но вчера, а особенно сегодня меня одолевают страхи:

Страх что мы опять сойдёмся и все будет как раньше и я навсегда останусь вечно не довольной, заёбой со скалками. Страх что мне без него будет плохо, мы же много лет вместе, около 12 лет, я буду скучать. Страх что я останусь одна и что лучший вариант мне и не светит, максимум секс онли, хотя тоже хз.

(Да, все эти варианты реальны. Есть еще вариант, что жить с мамой будет очень сложно. Бизнес не пойдет. А муж, оставшись один, начнет работать и окажется куда лучше, чем кажется сейчас. Это будет втройне обидно)

Дорогая Эволюция, я буду очень благодарна за разбор, если он состоится. Я понимаю что не возможно везде подстелить соломинку. Но мне важно понять, что хотя бы что-то я правильно вижу и понимаю. А это не мое раздутое эго нашептывает мне.

(Раздутое Эго нашептывает, что муж мешает. Муж маловато вкладывает, но никак не мешает. Вы должны прокачивать свою экономику, работу, здоровье, имидж, сами прокачивать, точно так, как делали бы это, будь вы одна. И перестать долбать мужа. Это мешает вам развиваться и никак не помогает ему, наоборот. Перестанете долбать его, может быть он еще и оживет, начнет шевелиться без ваших щипцов)